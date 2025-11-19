VAKFA halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Dağıttığı lot miktarı

684.223 katılım ile 198 Lot dağıtımı gerçekleştirilen halka arzda VAKFA işlem göreceği tarih netleşti.

VAKFA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından işlem tarihi belli oldu. Halka arz 20 Kasım'da borsada işlem görecek.

VAKFA HALKA ARZ SONUÇLARI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vakıf Faktoring A.Ş. ("Vakıf Faktoring") paylarının halka arzında 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 225.000.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Vakıf Faktoring paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,84 katı 1.058.713.117 TL nominal değerli talep ve yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,17 katı 105.410.869 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,17 katı 1.164.123.986 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Vakıf Faktoring’in paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,20 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 3.195.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Vakıf Faktoring’in 225.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 684.223 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 106 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 684.329 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır."