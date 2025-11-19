Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen sakatlık durumu, kaç hafta yok? Galatasaray Osimhen sağlık durumu açıklaması

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor SOimhen, Afrika dünya Kupası Elemeleri play-off finali kapsamında oynanan Nijerya - Demokratik Kongo maçında sakatlanmıştı. İstanbul'a gelen Victor Osimhen'in sağlık durumu açıklandı. Taraftarlar tarafından Osimhen sakatlık durumu, kaç hafta yok sorularının cevapları araştırılıyor.

Haber Merkezi
19.11.2025
saat ikonu 12:08
19.11.2025
saat ikonu 12:18

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhen ülkesi Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında çıktı. Nijerya'nın penaltılarda mağlup olarak elendiği karşılaşmada Victor Osimhen sakatlık geçirdi.

Nijeryalı yıldızın sakatlık yaşaması Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Taraftarlar tarafından Osimhen sakatlık durumu, kaç hafta yok sorularının cevapları araştırılıyor.

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU SON DAKİKA

Galatasaray tarafından Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Uzmanlara göre orta düzeyde strain sakatlığının tedavisi profesyonel futbolcularda 2 ila 3 hafta arasında sürüyor. Bu kapsamda Osimhen'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili sarı-kırmızılı yönetim tarafından bir açıklama yapılmadı.

#Aktüel
