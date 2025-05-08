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 | Banu İriç

Gençlerde kanser patlaması! Bu üç türe karşı bilim insanları uyardı

Genç yaşta kanser vakaları endişe verici şekilde artıyor. Yapılan son araştırma, özellikle 15-49 yaş aralığında 3 kanser türünde artış, verilere yansımış durumda.

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Gençlerde kanser patlaması! Bu üç türe karşı bilim insanları uyardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 23:18

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, 15-49 yaş aralığında teşhis edilen kanser vakalarında son 10 yılda dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2010–2019 yılları arasındaki 2 milyondan fazla kanser vakasının incelendiği çalışmada, özellikle meme, kolorektal (kalın bağırsak) ve rahim kanserlerinde beklenenin üzerinde artış gözlendi.

Gençlerde kanser patlaması! Bu üç türe karşı bilim insanları uyardı

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 3 KANSER TÜRÜ

Araştırmaya göre, 2019 yılında meme kanserinde öngörülenin yaklaşık 4 bin 800, kolorektal kanserde 2 bin ve rahim kanserinde 1200 fazla vaka tespit edildi. Veriler, genç yaşta teşhis edilen kanser vakalarının yaklaşık yüzde 63’ünün kadınlarda görüldüğünü gösterdi.

Kadınlar arasında en sık rastlanan erken başlangıçlı kanser türleri melanom, meme ve tiroid kanseri olurken; erkeklerde ise melanom, kolorektal ve testis kanseri ilk sıralarda yer aldı. Araştırma ayrıca, testis, rahim, kolorektal ve kemik-eklem kanserlerine yakalanan bireylerde ölüm oranlarında artış olduğunu, ancak genel olarak genç yaş grubunda ölüm oranlarının yükselmediğini belirtti.

Gençlerde kanser patlaması! Bu üç türe karşı bilim insanları uyardı

Çalışmanın başyazarı ve Ulusal Kanser Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Meredith Shiels, elde edilen bulguların, erken başlangıçlı kanserlerin nedenlerini ve yayılma biçimlerini anlamada kritik rol oynayabileceğini vurguladı. “Hangi kanserlerin genç yaş gruplarında arttığını ve bu artışların ileri yaşlarda da görülüp görülmediğini anlamak, gelecekteki araştırmalara yön verecektir,” diyen Shiels, bazı kanser türlerindeki artışın aşırı kilo ve obeziteyle ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği’nin saygın bilimsel yayını Cancer Discovery dergisinde yayımlandı. Bu veriler, genç yaşta kanser taramaları ve önleyici sağlık politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

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#Sağlık
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