Gerçek Türk ekmeğine asırlık sabotaj! Canan Karatay ve Kemal Sayar haklı çıktı

22 May 2024 08:50 - Güncelleme : 22 May 2024 10:21

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Kemal Sayar, bir videosunda asırlık Türk ekmeği olan ekşi mayalının yerini alan beyaz ekmeğin insan sağlığını psikolojik olarak etkilediğini söyledi. Beyaz ekmeğin insan vücudunda zor enzinlenmesine dikkat çeken Sayar'ı destekleyen bir açıklama ise Canan Karatay'dan geldi. Karatay, vücut yapısını bozan beyaz ekmeğin obezite gibi gizli salgını tetiklediğini belirtti. İki farklı alanda uzman olan isimden gelen uyarı sonrası akıllara gerçek Türk ekmeği olan ekşi mayalı ekmek geldi.

GERÇEK TÜRK EKMEĞİNE ASIRLIK SABOTAJ!

80'li yılların sonunda 90'lı yılların ise başında sınırlarımızdan giren beyaz ekmek Avrupa ve Amerika kültürüne aittir. Ekmek tamamen beyaz undan yapılır. Rafine yani fabrika sistemi olan bu ekmek, vücut tarafından adeta bağımlılık yapar. Fabrika üretimi olan beyaz un, oldukça ucuzdur. Bu yüzden beyaz ekmeğin tüketim alanı hızla arttı.

Mutfaklarımıza kadar giren beyaz un, hakkında son yıllarda yapılan araştırmaların sonucu ise korkuttu. Diyetisyenlerden psikologlara kadar beyaz un hakkında uyarı geldi. Beyaz un sinir sistemini bozar. Beynin gelişimini engeller. Vücut tarafından enzimlenmez. Adeta atık besin olarak vücutta kalarak yağ kitlesine neden olur.

Amerika kıtasının yüzde 90'nın da beyaz una bağlı gelişen obezite hastalığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilerde ise Amerika'dan sonra Türkiye'nin gelmesi dikkat çekti. Uzmanlar bunun akabinde ilk Türk ekmeği olan ekşi mayalıya dönülmesi ve tam buğday ununun kullanılmasını tavsiye etti. 2018 ve 2021 yılında yapılan en sağlıklı ekmek araştırmasında ekşi maya damga vurmuştu. Araştırmada uzmanlar ekmeğin içerisinde laktik asit bakterilerin olduğunu belirtti.

Tam buğday ekmeği doğal olarak öğütüldüğü için içeriğinde lif oldukça fazla. Bu lif kaynağı ise kalbin beynin ve bağırsakların kadar sağlıklı çalışmasını destekler. Amerika ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda ekşi mayalı ekmek kanser oluşumuna neden olan hücre deformasyonunu engellediğini belirten bir araştırmaya imza attı. Uzmanlar Batılı devletlerin bile şikayet ettiği beyaz unun mutfaklardan çıkarılmasını ve yerine ekşi mayalı ya da tam buğdaylı ekmeklerimizin gelmesini tavsiye etti.