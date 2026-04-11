Göğüste birikmiş tüm balgamı söküp atar! Babaannelerimizin unutulmayan tarifi

Doğal bir ilaç görevi gören karışım, sadece göğsü yumuşatmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Kimyasal içerikli şuruplara alternatif arayanların ilk tercihi olan babaanne tarifi, düzenli kullanımda solunum yollarını temizleyerek daha rahat nefes almayı sağlıyor. Peki, göğüste oluşan inatçı balgama en etkili yöntem hangisi? İşte evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz babaanne tarifi...

Özellikle soğuk havalarda şiddetlenen solunum yolu enfeksiyonları, inatçı öksürük ve göğüste biriken balgam sorununa yol açıyor. Mutfağımızdaki doğal malzemelerle hazırlanan geleneksel yöntemler, nesiller boyu şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle geçmek bilmeyen hırıltı ve göğüs sıkışması yaşayanlar için babaanne usulü olarak bilinen bir tarif, sosyal medyada ve sağlık platformlarında yeniden gündem oldu. Peki göğüste balgam neden olur ve nasıl geçer? İşte babaannelerimizin unutulmayan o tarifi...

Göğüste birikmiş tüm balgamı söküp atar! Babaannelerimizin unutulmayan tarifi

Soğuk havalarda artan solunum yolu enfeksiyonları sonucu oluşan inatçı öksürük ve balgam sorununa karşı, mutfaktaki doğal malzemelerle hazırlanan geleneksel yöntemler yeniden gündeme geldi.
Özellikle geçmeyen hırıltı ve göğüs sıkışması yaşayanlar için babaanne usulü kara turp ve bal kürü öneriliyor.
Kara turpun içi oyularak bal doldurulur ve sabaha kadar bekletilerek biriken şurup aç karnına tüketilir.
Bu kür, akciğerlerdeki balgamı parçalayarak dışarı atılmasına yardımcı olur.
Balgam, vücudun solunum yollarını nemli tutmak ve yabancı maddeleri yakalamak için ürettiği bir salgıdır; ancak enfeksiyonlar, sigara kullanımı, alerjiler ve hava kirliliği nedeniyle aşırı artabilir.
Göğüste balgam oluşumunu azaltmak için bol sıvı tüketmek, odanın nem dengesini korumak ve tuzlu suyla gargara yapmak gibi yöntemler de etkili olabilir.
Şeffaf balgam normal kabul edilirken, koyu sarı, yeşil veya kahverengi balgam ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabilir.
GÖĞÜSTE BİRİKMİŞ TÜM BALGAMI SÖKÜP ATAR

Göğüste biriken inatçı mukusu temizlemek için en çok tercih edilen ve babaanne tarifi olarak adlandırılan yöntemlerin başında kara turp ve bal kürü geliyor. İnatçı ve geçmek bilmeyen göğüs balgamına karşı oldukça etkili olan bu tarifte kara turp ve gerçek bir bal kullanılıyor.

Bu geleneksel yöntemde, orta boy bir kara turpun içi oyulur ve alt kısmına küçük bir delik açılır. Turpun içine kaliteli bir süzme bal eklenir ve bir bardağın üzerine konulup, sabaha kadar bekletilir.

Bardakta biriken bu doğal şurup, sabah aç karnına tüketiliyor. Doğal balgam söktürücü kür, akciğerlerdeki balgamı parçalayarak dışarı atılmasını sağlıyor.

GÖĞÜSTE BALGAM NEDEN OLUR VE NASIL GEÇER?

Balgam aslında vücudun solunum yollarını nemli tutması ve yabancı maddeleri yakalamak için ürettiği salgıdır. Ancak Anadolu Sağlık verilerine göre; enfeksiyonlar, sigara kullanımı, alerjiler ve hava kirliliği bu salgının aşırı derecede artmasına neden oluyor.

Göğüste hırıltı, nefes darlığı ve sürekli öksürme isteği oluşturan göğüste balgam oluşumundan kurtulmak için bol sıvı tüketmek, odanın nem dengesini korumak ve tuzlu suyla gargara yapmak diğer etkili yöntemler arasındadır.

Memorial Sağlık Grubu, ılık suyun içine eklenen yarım yemek kaşığı tuzla yapılan gargaraların mukusu yumuşattığını belirtti.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Balgamı en hızlı ne söker?

Bol su tüketimi ve bitkisel çaylar arasında yer alan zencefil, ıhlamur ve kekik, balgamın en hızlı şekilde atılmasını sağlar. Aynı zamanda bal ve turp kürü de göğüsteki balgama oldukça etkili doğal yöntemler arasında yer alıyor.

Hangi renk balgam tehlikelidir?

Şeffaf balgam genellikle normal kabul edilirken, koyu sarı, yeşil veya kahverengi balgam ciddi bir enfeksiyonun veya akciğer sorunlarının habercisi olabilir.

Balgam söktürmek için ne içilmeli?

Limonlu ballı su, taze zencefil çayı ile nane ve limon karışımı göğsü yumuşatır. Bu içecekler balgamın sökülmesine yardımcı olan başlıca içeceklerdir.

