Halsizlik diye geçiştirmeyin... Hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

22 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:34

Bursa'da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle hastanenin yolunu tuttu. Yaptırdığı tahliller sonucunda böbrek değerlerinin kötü olduğu öğrenilen Kumoğlu'nun sağ böbreğinin küçük olduğunu ve sol böbreğinde ise 12 santimetrelik bir kitle bulunduğu tespit edildi.

Bursa'da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle yapılan tetkiklerde böbrek değerlerinin kötü olduğunu, sağ böbreğinin küçük olduğunu ve sol böbreğinde 12 santimetrelik bir kitle bulunduğunu öğrendi.

Böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kumoğlu, Doç. Dr. Ahmet Şahan'ın gerçekleştirdiği 2,5 saatlik başarılı bir operasyonla kitleden kurtularak yeniden sağlığına kavuştu.

"HASTALIĞIM, İLK ÖNCE HALSİZLİK İLE BAŞLADI"

Böbreğindeki hastalıktan dolayı başından geçen süreci aktaran Birol Kumoğlu, "Hastalığım, ilk önce halsizlik ile başladı. Sağlık ocağında yaptırdığım tahlillerde böbrek değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim ve bunun üzerine hastaneye başvurdum. Hastanede ultrasona girdim ve tomografi çektirdim. Ultrasonda, sol böbreğimde kitle olduğu görüldü. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve Doç. Dr. Ahmet Şahan'a ulaştım. Doktorumun yaptığı tahliller ve tetkiklerde sol böbreğimde 10 santimetrenin üzerinde bir kitle, sağ böbreğimde ise 2.5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim. Ancak 12 santimetrelik kitle nedeniyle böbreğimi kaybedebilirdim. İlk önce kitlenin alınması gerektiğini doktorum anlattı. Ameliyatı olduktan sonra böbrek değerlerim düzelmeye başladı. Doktoruma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BÖBREĞİ ALMADAN KİTLEYİ TEMİZLEDİLER

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, "Dış merkezde yapılan görüntülemelerde böbreğinde bir kitle tespit edilmişti. Bize geldiğinde böbrek değerleri yüksek olduğundan, ilaçlı filmi nefroloji bölümünün kontrolünde çektik. İlaçlı filmde, ilaçsız filme göre kitlenin ilerlemiş olduğunu ve böbreğin ana toplardamarına doğru yayılım gösteren 12 santimetrelik bir kitle olduğunu gördük. Hastanın diğer böbreği küçük ve içerisinde 2,5 santimetrelik bir taş vardı. Böbrek değerleri yüksek olduğundan, ameliyat yapmayı önerdik. Böbrekteki kitleyi, damarın içerisine yayılımıyla birlikte çıkartıp, böbreği korumayı amaçladık. Bütün riskleri hastamıza anlattık ve parsiyel nefrektomi yapmayı kararlaştırdık. Ameliyat yaklaşık 2,5 saat kadar sürdü. Şimdi hastamızın böbrek değerleri daha iyiye gidiyor. Patolojisi bugün çıktı, böbrek dokusu korunmuş ve kanserli doku tamamen temizlenmiş olarak raporlandı. Hastamız, kendisine ilettiğimiz tedavileri de uyguladığı takdirde artık daha da sağlıklı olacak" şeklinde konuştu.