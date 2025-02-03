Hamburger diye yoga matı yedirmişler! Uzman isim uyardı: Bu besinler tehlike saçıyor

03 Şubat 2025 14:45 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:52

Hamburger ekmeği başta olmak üzere unlu mamullerde kullanılan azodikarbonamid maddesi tehlike saçıyor. Türkiye'de kullanımı yasak olmasına rağmen bazı ülkelerde bu maddenin kullanımıyla ilgili bir yasanın olmaması tedirginliğe neden oluyor. Uzman isim, "Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalıdır" diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Azodikarbonamid maddesi, özellikle hamburger ekmeği gibi unlu mamullerde kullanılırken aynı zamanda yoga matlarının üretiminde de yer alıyor. Türkiye’de yasak olmasına rağmen bazı ülkelerde kullanımına izin verilen bu maddenin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Öğretim Görevlisi Sinem Erdin, tüketicilerin ithal ürünleri alırken etiket bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtti. Erdin, gıda katkı maddelerinin kullanımına yönelik sıkı düzenlemeler bulunduğunu belirterek, "Gıda katkı maddeleriyle ilgili en önemli iki konu vardır. İlki, kullanılan dozajdır. Toksik etki, doz ile belirlenir ve bu maddelerin kullanım miktarları yapılan deneysel çalışmalarla sağlığa zarar vermeyecek şekilde düzenlenir. İkincisi ise, bu maddelerin gıdalara eklendikten sonra değişime uğramasıdır. Gıdalara uygulanan ısıl işlemler, sindirim, emilim ve enzimatik faaliyetler sonucunda bu bileşikler farklı ara maddelere dönüşebilir" açıklamasında bulundu.

"BÖBREK VE KARACİĞERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR!"

"Azodikarbonamitin dönüştüğü ara bileşiklerden bir tanesi semicarbazide" diyen Erdin, "Kısaca SEM olarak adlandırılıyor. Bu bileşikle ilgili hayvan (fare) çalışmaları var. Bazı çalışmalarda, tümör büyütücü etkisi olduğu görülmüş. Böyle bir toksik etkisi var. Daha yakın tarihli bir çalışmaya da bakarsak 2020'de Nijerya'da gerçekleştirilmiş. Burada da özellikle yine farelere farklı oranlarda bahsettiğimiz gıda katkı maddesi verilerek çalışma gerçekleştirilmiş. Hem böbrek hem de karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle de Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi ve bizim de bütün dünyanın da bağlı olduğu Kodeks Alimentarius bu gıda maddesinin kullanımına sıcak bakmıyor" dedi.

"AMERİKA, KANADA, NİJERYA VE SUUDİ ARABİSTAN KULLANIYOR"

Öğr. Gör. Erdin, "Ama FDA'ya baktığımızda yani Amerika ve Amerika'nın regülasyonlarını benimseyen ülkelere baktığımızda onlar da şöyle diyorlar; ‘Evet böyle çalışmalar var ama bu çalışmalardaki doz, insanların gıda ile alabilecekleri dozun çok üzerinde ve bu çalışmalar yeterli değil. Bu nedenle de kullanılabilir' şeklinde bir yorum getirmişler. Bu yüzden Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan'da örneğin kullanılabildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"HİÇ MARUZ KALMAYACAĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"

"Ülkemizde bu maddeye izin verilmiyor olması, hiç maruz kalmayacağımız anlamına gelmiyor" diyen Öğr. Gör. Erdin şu uyarılarda bulundu:

"İthal edilen ürünler ya da fast food zincirlerinde kullanımı aracılığıyla biz de diyetlerimizde maruz kalıyor olabiliriz. Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalıdır ya da bir diğer maruziyet de belki saydığımız ülkelere seyahat ettiklerinde olabilir. Burada da yapılabilecek en güzel şey etiket bilgilerini okumak. Paket üzerinde ADA gibi kısaltmalar varsa genellikle bu kimyasal bileşiğin kısaltması şeklinde oluyor ya da dediğim gibi E927a kodu şeklinde"

"EN BAŞTA KORKMAMIZ GEREKEN ŞEY BU OLMAMALI"

Öğr. Gör. Sinem Erdin sözlerine şunları ekledi:

"Fast food tüketimine baktığımızda, bu gıda katkı maddesinden tabii ki de korkalım, hiç korkmayalım değil. Ama fast food ürünler söz konusu olduğunda en başta korkmamız gereken şey bu olmamalı. Fast food ürünlerinin trans yağ asidi, şeker, doymuş yağ ve tuz içeriği oldukça yüksek. Bunlar; diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları artıran şeylerdir. Ayrıca bazı kanser türlerinin artışına etkileri de kanıtlandı. Bu yüzden yapılması gereken en güzel şey mümkün olduğunca fast food tüketiminden kaçınılmak olmalı."