Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:02

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

Hapşırığı tutmak, özellikle burun ve ağız tamamen kapatıldığında vücut içinde oluşan basıncın artmasına neden olabilir. Bu nedenle hapşırığı zorla engellemek yerine güvenli ve kontrollü şekilde hapşırmak önerilir. Peki hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi, rahat hapşırmak için neler yapılabilir?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:02

Hapşırığı tutmak, vücutta oluşan basıncın dışarı çıkmasını engellediği için bazı durumlarda risk oluşturabilir. Özellikle ağız ve burun aynı anda kapatılarak hapşırığı durdurmaya çalışmak önerilmez. Hapşırma ihtiyacı geldiğinde en güvenli yöntem, çevredekileri koruyacak şekilde ağız ve burnu kapatıp hapşırığın doğal olarak gerçekleşmesine izin vermektir.

HABERİN ÖZETİ

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Hapşırığı zorla tutmak ve engellemek, vücut içindeki basıncı artırarak kulak, burun ve boğaz bölgesinde çeşitli sağlık sorunlarına ve yaralanmalara yol açabilir.
Ağız ve burun aynı anda kapatılarak hapşırığın engellenmesi, oluşan basıncın kulak ve sinüslere yönelmesine, kulakta ağrıya, basınç hissine veya geçici işitme değişikliklerine neden olabilir.
Hapşırığı bastırmak yerine tek kullanımlık mendille veya mendil yoksa dirseğin iç kısmına doğru güvenli bir şekilde hapşırmak önerilir.
Hapşırdıktan sonra ellerin yıkanması mikropların çevreye yayılmasını azaltmaya yardımcı olur.
Hapşırdıktan veya hapşırığı zorla tuttuktan sonra geçmeyen şiddetli kulak veya göğüs ağrısı, işitme kaybı, nefes darlığı, kanama ya da belirgin baş ağrısı oluşursa doktora başvurulmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

HAPŞIRIĞI TUTMAK GERÇEKTEN TEHLİKELİ Mİ?

Hapşırığı zorla tutmak, özellikle ağız ve burun tamamen kapatılarak hapşırmanın engellenmesi halinde vücut içindeki basıncın artmasına neden olabilir. Bu durum nadiren de olsa kulak, burun ve boğaz bölgesinde çeşitli yaralanmalara yol açabilir. Bu nedenle hapşırma ihtiyacı geldiğinde tamamen engellemeye çalışmak yerine güvenli şekilde hapşırmak daha doğru bir yaklaşım olur.

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

HAPŞIRIĞI TUTUNCA VÜCUTTA NE OLUR?

Hapşırma, burun ve solunum yollarını tahriş eden maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olan doğal bir reflekstir. Hapşırık sırasında oluşan basıncın ağız ve burun kapatılarak engellenmesi, bu basıncın vücudun farklı bölgelerine yönelmesine neden olabilir. Özellikle kulaklarda basınç hissi ve rahatsızlık oluşabilir.

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

HAPŞIRIĞI TUTMAK HANGİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

Hapşırığı özellikle burun ve ağız kapalı şekilde zorla engellemek, oluşan basıncın kulak ve sinüsler gibi bölgelere yönelmesine neden olabilir. Bu durum kulakta ağrı, basınç hissi veya işitmede geçici değişiklik gibi sorunlara yol açabilir. Çok nadir durumlarda ise daha ciddi yaralanmalar görülebilir. Bu nedenle hapşırığı tamamen bastırmak yerine güvenli biçimde dışarı bırakmak önemlidir. 

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

RAHAT VE GÜVENLİ HAPŞIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Hapşırma ihtiyacı geldiğinde en doğru yöntem, hapşırığı tamamen bastırmak yerine hijyen kurallarına uygun şekilde dışarı bırakmaktır. Hapşırırken ağız ve burun, tek kullanımlık mendille kapatılabilir. Mendil yoksa dirseğin iç kısmına doğru hapşırmak, damlacıkların çevreye yayılmasını azaltmaya yardımcı olur. Hapşırığı engellemek için burun ve ağzı aynı anda sıkıca kapatmamaya dikkat etmek de önemlidir.

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

HAPŞIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hapşırırken çevredeki kişileri korumak kadar doğru şekilde hapşırmak da önem taşıyor. Hapşırık sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılabilir. Mendil bulunmadığında ise dirseğin iç kısmına doğru hapşırmak daha uygun bir yöntemdir. Hapşırdıktan sonra ellerin yıkanması da mikropların çevreye yayılmasını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca hapşırığı durdurmak için burun ve ağzı sıkıca kapatmaktan kaçınmak gerekir.

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

HAPŞIRIRKEN HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Hapşırdıktan sonra geçmeyen şiddetli kulak veya göğüs ağrısı, işitme kaybı, nefes almakta zorlanma, kanama ya da belirgin baş ağrısı gibi olağandışı bir belirti ortaya çıkarsa doktora başvurmak gerekir. Özellikle hapşırığı zorla tutmanın ardından gelişen şiddetli ve ani ağrılar ihmal edilmemelidir. Normal şekilde gerçekleşen hapşırık ise çoğu zaman vücudun doğal reflekslerinden biridir.

Hapşırığı tutmak gerçekten tehlikeli mi? Rahat hapşırmak için neler yapılır?

Hapşırık, vücudun burun ve solunum yollarındaki tahriş edici maddeleri dışarı atmasını sağlayan doğal bir reflekstir. Bu nedenle hapşırığı zorla tutmak yerine mendil ya da dirseğin iç kısmını kullanarak güvenli şekilde hapşırmak önemlidir. Özellikle hapşırığı ağız ve burunu tamamen kapatarak bastırmaktan kaçınmak, oluşabilecek basınç kaynaklı sorunların önüne geçmeye yardımcı olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinüzit migren ve alerjik ataklarına dikkat! Bastıran soğuklar yataklara düşürmesin
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kulak
#burun
#hapşırık
#ağız
#Mendil
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.