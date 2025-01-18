Hastaneler doldu taştı, salgın korkusu sardı! Bakan Memişoğlu son durumu açıkladı

18 Ocak 2025 05:38 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 05:41

Türkiye genelinde binlerce kişi yüksek ateş ve grip şikayetleriyle acil servislere akın ederken, salgın olduğu söylentisi tartışılıyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise artan başvuruların sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.

Türkiye genelinde son dönemde yüksek ateş, kırgınlık ve üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle acil servislere yapılan başvurular artarken, "Salgın mı var?" sorusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, merakla beklenen açıklamayı yaptı ve iddialara net yanıt verdi: "Bu mevsimsel bir yükseliş. Geçmiş yıllardan farklı bir durum yok."

"GRİBAL ENFEKSİYON SAYISINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Memişoğlu, "Gribal enfeksiyon sayısının geçen yıllarla aynı oranda olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şu anda influenza virüsünün ağırlıklı olduğu bir dönemden geçiyoruz, ancak bu durum mevsimsel bir artıştan ibaret" dedi.

"TOPLU ALANLARDAN KAÇININ"

Grip vakalarının daha az yayılmasını sağlamak için toplu alanlardan kaçınılması gerektiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Bu tür vakaları, aile hekimlikleriyle ve evde dinlenerek daha erken yönetebiliriz. Toplumdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.