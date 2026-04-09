Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hastanelerde dijital dönem! Hastanem Temiz hayata geçti: Vatandaş yapay zeka ve QR kod ile erişim sağlayacak

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Hastanem Temiz" uygulaması ile şehir genelindeki hastanelerde hizmet alan vatandaşlar temizlik veya teknik sorunlarına ilişkin görüşlerini QR kod ve yapay zeka destekli sistem aracılığıyla anlık olarak bildirebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 16:43

"Hastanem Temiz" uygulaması, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve kentteki sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırması hedeflenen uygulama ile vatandaşlar, hastanelerin çeşitli noktalarına yerleştirilen QR kodları okutarak, bulundukları alanı seçmeye gerek kalmadan sisteme doğrudan giriş yapabiliyor.

Hastanelerde dijital dönem! Hastanem Temiz hayata geçti: Vatandaş yapay zeka ve QR kod ile erişim sağlayacak

LOKASYON BİLGİSİ OTOMATİK OLARAK AKTARILIYOR

Temizlik, teknik sorun ya da memnuniyet bildirimleri kısa sürede iletilirken, lokasyon bilgisi otomatik olarak sisteme aktarılıyor ve talepler ilgili birimlere anında ulaştırılıyor. Yapay zeka destekli analiz mekanizması bildirimleri, türü, yoğunluğu ve öncelik durumuna göre değerlendirerek müdahale süreçlerini optimize ediyor. Bu sayede yalnızca gerekli durumlarda ilgili personele uyarı gönderilerek gereksiz bildirim trafiğinin önüne geçiliyor.

Hiyerarşik takip sistemiyle çalışan uygulamada, ilgili personele iletilen taleplerin belirlenen sürede çözümlenmemesi halinde üst sorumlulara ve yönetime otomatik bildirim yapılıyor. Böylece hiçbir talep sahipsiz kalmazken, müdahale süreci kesintisiz sürdürülüyor.

Sistemden elde edilen veriler analiz edilerek müdahale süreleri, çözüm performansı ve tekrar eden sorunlar raporlanıyor. Bu analizler doğrultusunda hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Uygulamada, her lokasyon için özel üretilen QR kodlar sayesinde yetkisiz erişimler engellenirken, tüm süreçler kayıt altına alınarak izlenebilir hale getiriliyor.

Hastanelerde dijital dönem! Hastanem Temiz hayata geçti: Vatandaş yapay zeka ve QR kod ile erişim sağlayacak

DAHA HIZLI, ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET MODELİ

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve kalite odaklı yönetim anlayışının bir örneği olarak değerlendirilen uygulamayla, İstanbul genelinde daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir hizmet modelinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi sayesinde hem fiziki altyapı hem de yönetim süreçlerinde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem ve salgında sağlık sisteminin başarısını ispat ettiğini belirten Güner, bunu bakım hizmetleri, temizlik ile diğer fiziki ve lojistik ihtiyaçlara yönelik de sürdürdüklerini dile getirdi. Güner, bu kapsamda geliştirilen "Hastanem Temiz" projesiyle anlık geri bildirim toplandığını anlatarak, vatandaşların hizmet alırken, hastanede dört bir köşeye yerleştirilen QR kodlar aracılığıyla temizlik, yemek ve diğer hizmetlerle ilgili görüşlerini iletebildiklerini aktardı.

Hastanelerde dijital dönem! Hastanem Temiz hayata geçti: Vatandaş yapay zeka ve QR kod ile erişim sağlayacak

HEDEF TEDAVİ HİZMETLERİNDEKİ BAŞARIYI BAŞKA ALANLARDA DA GÖSTEREBİLMEK

Projede elde edilen geri bildirimlerin kurumun geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla işlendiğini ve yöneticilere karar destek modülü aracılığıyla iletildiğini belirten Güner, "Hedefimiz, tedavi hizmetlerinde elde ettiğimiz başarıyı, bakım, temizlik ve fiziki şartlarda da gösterebilmek. Vatandaş bir sıkıntı gördüğünde, temizlik veya yemekle ilgili bir problem olsun, anında sisteme iletebiliyor. Ortalama 7-8 dakika içinde soruna geri dönüş sağlıyor ve çözümünü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Güner, vatandaşların uygulamadan memnun kaldığını anlatarak, "Geri bildirimlerde yüzde 89 oranında teşekkür ve memnuniyet mesajı alıyoruz. Bu, doğru bir yolda ilerlediğimizin en güzel göstergesi. Ayrıca projeyle sadece fiziksel hizmetlerin değil, vatandaşın manevi ihtiyaçları da karşılanıyor." dedi.

HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANIYOR

QR kod üzerinden yapılan geri bildirimlerin kısa sürede yöneticilere iletildiğini dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 1300'den fazla bildirime hızlı cevap verdik. Vatandaş QR kodla bildirim yaptığında yapay zeka yazılımımız hangi kategoriye ait olduğunu belirliyor ve hem çözümü yapacak hem de takip edecek yöneticilere saniyeler içinde iletiliyor. Projeyi takip eden merkez yöneticileri, başhekimlikler ve müdürlükler, sorunların ne kadarının çözüldüğünü, memnuniyet oranlarını ve çözüm süreçlerindeki aksaklıkları birebir izleyebiliyor. Hastaneyi yöneten aslında vatandaşlarımızdır. QR kodlar ve cep telefonu üzerinden yapılacak bildirimlerle bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Sorunları ilettiklerinde hızlı çözüm sağlanıyor ve bir sonraki vatandaşımız aynı sorunla karşılaşmıyor."

Güner, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun başlattığı Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli ile İstanbul'da sağlık sistemini daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini sözlerini ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane açılışında konuştu! İstanbul'da sağlık yatırımlarının bedelini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Memişoğlu sezaryende dikkat çeken düşüşü duyurdu
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.