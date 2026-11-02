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Sağlık
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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:28

Hekim Birliği Başkanı Balcı: Sağlıkta şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliği önemli

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadelede kamu kurumlarının ortaya koyduğu kararlılığın önemine dikkat çekerek, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için önleyici tedbirlerin ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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Hekim Birliği Başkanı Balcı: Sağlıkta şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliği önemli
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:28

Balcı, “Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, yalnızca hekimlerin mesleki hakları açısından değil, vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi bakımından da büyük önem taşıyor.” dedi.

’in ’da düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu’nda sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti “kırmızı çizgimiz” olarak nitelendirmesini değerlendiren Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortaya konulan kararlılığın önemli olduğunu ifade etti.

Sağlıkta şiddetle mücadelenin tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Balcı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda görev yapabilmesinin sağlık sisteminin etkin işleyişi açısından temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ, TOPLUMUN SAĞLIK HAKKININ DA GÜVENCESİDİR”

Sağlıkta şiddetle mücadelede kamu kurumlarının kararlı yaklaşımının önemine değinen Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu konusunda ortaya konulan güçlü iradeyi önemsiyoruz. Bu kararlılığın sağlık kuruluşlarında etkin uygulamalarla desteklenmesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle daha da güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda görev yapabilmesi, sağlık sisteminin sağlıklı işleyişi açısından vazgeçilmezdir. Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetine erişiminin de güvencesidir.”

“ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ŞİDDETLE MÜCADELENİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Sağlık kuruluşlarında güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve risk yönetimi süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Balcı, şiddet olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Şiddet olaylarının ardından yürütülen hukuki süreçler kadar, bu olayların yaşanmadan önlenmesini sağlayacak tedbirler de önem taşıyor. Sağlık kuruluşlarında güvenlik risklerinin düzenli olarak değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve olası tehdit durumlarında hızlı müdahale mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi gerekiyor. Ayrıca sağlık çalışanlarının hukuki destek süreçlerine kolaylıkla erişebilmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.”

“HEKİMLERİN MESLEKİ GÜVENCESİ SAĞLIK SİSTEMİNE DUYULAN GÜVENİ GÜÇLENDİRİR”

Hekimlerin mesleklerini bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda, güvenli koşullarda icra edebilmelerinin önemine değinen Balcı, tıbbi uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bilimsel ölçütlerin esas alınması gerektiğini ifade etti.

“Hekimlik, doğası gereği önemli sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Hastaların haklarının korunması kadar, hekimlerin de mesleklerini güven içinde sürdürebilmeleri önemlidir. Mesleki sorumlulukların tıbbi gerçekler ve bilimsel ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma motivasyonunu desteklediği gibi vatandaşlarımızın sağlık sistemine duyduğu güvenin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.”

Balcı, Hekim Birliği Sendikası olarak sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, mesleki haklarının korunması ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Sağlıkta şiddetle mücadelede kamu kurumlarıyla yürütülecek yapıcı iş birliklerine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Balcı, ortak çalışmaların daha güvenli bir sağlık hizmeti ortamının oluşturulmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

ETİKETLER
#İstanbul
#sağlık çalışanları
#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#Balcı
#Hekim Birliği Sendikası
#Sağlık
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