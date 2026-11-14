Her 10 kişiden 4'ü bilmiyor! Sağlık Bakanlığı taramasında diyabet tablosu ortaya çıktı

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İstanbul
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 2026 yılında 9,6 milyon diyabet taramasının yapıldığını, taramalar sonucunda 376 bin vatandaşa diyabet tanısı konularak düzenli izlemlerinin başlatıldığını aktardı.
14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama ve izleme faaliyetlerine ilişkin basın bülteni yayımladı. Bültende; dünyada 589 milyon yetişkin diyabetle yaşamakta olduğu, diyabetli her 10 kişiden 4'ü hastalığını bilmeden yaşamını sürdürmekte olduğu kaydedildi. Diyabet hastalığının kontrol altına alınamaması halinde yüksek kan şekeri düzeyi hayati organları etkileyebilmekte olduğu ve zaman içerisinde vücutta kalıcı hasarlar oluşturabildiği belirtildi.
Ayrıca; çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma, devamlı uyku hali, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görme Tip 1 diyabetin belirtileri arasında yer almakta olduğu belirtilirken, Tip 2 diyabette fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, ailede diyabet öyküsü ve ileri yaşın risk faktörleri arasında olduğu bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, diyabetin erken tanısı ve düzenli takibi amacıyla aile hekimliklerinde tarama ve izlem çalışmaları yürütülüyor. Bakanlık tarafından, Hastalık Yönetim Platformu (HYP) üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2026 yılında 9,6 milyon diyabet taraması yapıldığı kaydedildi. Taramalar sonucunda 376 bin vatandaşa diyabet tanısı konularak düzenli izlemleri başlatıldığı aktarıldı.2026 yılında aile hekimleri tarafından yaklaşık 8,2 milyon izlemin gerçekleştirildiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından, diyabetle yaşayan bireylerin hastalıklarını tanımaları ve tedavi süreçlerini doğru yönetebilmeleri amacıyla Diyabet Okulu programı yürütülüyor. Ülke genelinde bulunan 291 diyabet okulunda; diyabet tanısı bulunan bireyler ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetimi, sağlıklı beslenme, ilaç ve insülin kullanımı, kan şekeri takibi, fiziksel aktivite ve benzeri eğitimler veriliyor. Hekim, diyabet hemşiresi, diyetisyen, psikolog, eczacı ve sosyal çalışmacıların görev aldığı diyabet okullarında eğitimler; katılımcıların ihtiyaçlarına göre planlanırken, bireysel ve interaktif yöntemlerle destekleniyor. Bakanlık, bu kapsamda 2026 yılında Diyabet Okullarında 5 binden fazla eğitim düzenlenirken, 50 binden fazla kişinin bu eğitimlerden yararlandığını belirtti.
Sağlık Bakanlığına bağlı 334 sağlık tesisinde hizmet veren Diyabet Polikliniklerinde ise diyabetli bireylere hastalıklarını yönetebilmeleri amacıyla kişiye özel eğitimler veriliyor. Hekim tarafından yönlendirilen hastalara yönelik eğitimlerde; insülin enjeksiyonunun doğru uygulanması, kan şekeri takibi, karbonhidrat tüketimi ve kan şekeri düşüklüğü veya yüksekliği durumunda yapılması gerekenler gibi konular ele alınıyor. Bakanlık, bu kapsamda ise 2026 yılında 52 binden fazla kişiye diyabet eğitimi verildiğini belirtti.
Bakanlık, diyabetin önlenmesi ve kontrol altında tutulması için sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesinin, düzenli fiziksel aktivite yapılmasının ve sağlıklı vücut ağırlığının korunması gerektiğini kaydetti. Diyabet risk grubunda bulunan vatandaşların, belirti beklemeden aile hekimlerine başvurmaları ve taramalarını yaptırmalarını gerektiği belirtildi. Diyabet tanısı bulunan vatandaşların ise tedavi ve kontrollerini aksatmamaları; göz ve böbrek sağlığını korumak, diyabetik ayak gelişimini önlemek için önem taşımakta olduğunun altı çizildi.