Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 2026 yılında 9,6 milyon diyabet taramasının yapıldığını, taramalar sonucunda 376 bin vatandaşa diyabet tanısı konularak düzenli izlemlerinin başlatıldığını aktardı.

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HABERİN ÖZETİ Her 10 kişiden 4'ü bilmiyor! Sağlık Bakanlığı taramasında diyabet tablosu ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında Türkiye'de 9,6 milyon diyabet taraması yaparak 376 bin vatandaşa diyabet tanısı koydu ve düzenli izlemlerini başlattı. Dünyada 589 milyon yetişkin diyabetle yaşamakta ve diyabetli her 10 kişiden 4'ü hastalığını bilmeden yaşamını sürdürmektedir. Tip 1 diyabetin belirtileri arasında çok su içme, sık idrara çıkma, uyku hali, kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görme yer alırken; Tip 2 diyabetin risk faktörleri fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, ailede diyabet öyküsü ve ileri yaştır. 2026 yılında aile hekimliklerinde 9,6 milyon diyabet taraması yapılmış ve 376 bin vatandaşa diyabet tanısı konulmuştur. Aynı yıl aile hekimleri tarafından yaklaşık 8,2 milyon izlem gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Diyabet Okulu programları kapsamında 2026 yılında 5 binden fazla eğitimle 50 binden fazla kişi faydalanmıştır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerindeki Diyabet Polikliniklerinde ise 2026 yılında 52 binden fazla kişiye diyabet eğitimi verilmiştir.

HER 10 KİŞİDEN 4'Ü HASTALIĞINI BİLMİYOR

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama ve izleme faaliyetlerine ilişkin basın bülteni yayımladı. Bültende; dünyada 589 milyon yetişkin diyabetle yaşamakta olduğu, diyabetli her 10 kişiden 4'ü hastalığını bilmeden yaşamını sürdürmekte olduğu kaydedildi. Diyabet hastalığının kontrol altına alınamaması halinde yüksek kan şekeri düzeyi hayati organları etkileyebilmekte olduğu ve zaman içerisinde vücutta kalıcı hasarlar oluşturabildiği belirtildi.

TİP 1 VE TİP 2 DİYABETİN BELİRTİLERİNE DİKKAT

Ayrıca; çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma, devamlı uyku hali, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve bulanık görme Tip 1 diyabetin belirtileri arasında yer almakta olduğu belirtilirken, Tip 2 diyabette fazla kilo, obezite, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, ailede diyabet öyküsü ve ileri yaşın risk faktörleri arasında olduğu bildirildi.

2026 YILINDA 9,6 MİLYON DİYABET TARAMASI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından, diyabetin erken tanısı ve düzenli takibi amacıyla aile hekimliklerinde tarama ve izlem çalışmaları yürütülüyor. Bakanlık tarafından, Hastalık Yönetim Platformu (HYP) üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2026 yılında 9,6 milyon diyabet taraması yapıldığı kaydedildi. Taramalar sonucunda 376 bin vatandaşa diyabet tanısı konularak düzenli izlemleri başlatıldığı aktarıldı.2026 yılında aile hekimleri tarafından yaklaşık 8,2 milyon izlemin gerçekleştirildiği bildirildi.

DİYABET OKULU EĞİTİMLERİ SÜRÜÜYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından, diyabetle yaşayan bireylerin hastalıklarını tanımaları ve tedavi süreçlerini doğru yönetebilmeleri amacıyla Diyabet Okulu programı yürütülüyor. Ülke genelinde bulunan 291 diyabet okulunda; diyabet tanısı bulunan bireyler ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetimi, sağlıklı beslenme, ilaç ve insülin kullanımı, kan şekeri takibi, fiziksel aktivite ve benzeri eğitimler veriliyor. Hekim, diyabet hemşiresi, diyetisyen, psikolog, eczacı ve sosyal çalışmacıların görev aldığı diyabet okullarında eğitimler; katılımcıların ihtiyaçlarına göre planlanırken, bireysel ve interaktif yöntemlerle destekleniyor. Bakanlık, bu kapsamda 2026 yılında Diyabet Okullarında 5 binden fazla eğitim düzenlenirken, 50 binden fazla kişinin bu eğitimlerden yararlandığını belirtti.

52 BİNDEN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Sağlık Bakanlığına bağlı 334 sağlık tesisinde hizmet veren Diyabet Polikliniklerinde ise diyabetli bireylere hastalıklarını yönetebilmeleri amacıyla kişiye özel eğitimler veriliyor. Hekim tarafından yönlendirilen hastalara yönelik eğitimlerde; insülin enjeksiyonunun doğru uygulanması, kan şekeri takibi, karbonhidrat tüketimi ve kan şekeri düşüklüğü veya yüksekliği durumunda yapılması gerekenler gibi konular ele alınıyor. Bakanlık, bu kapsamda ise 2026 yılında 52 binden fazla kişiye diyabet eğitimi verildiğini belirtti.

DİYABET RİSKİNE KARŞI ERKEN TANI VE DÜZENLİ TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Bakanlık, diyabetin önlenmesi ve kontrol altında tutulması için sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesinin, düzenli fiziksel aktivite yapılmasının ve sağlıklı vücut ağırlığının korunması gerektiğini kaydetti. Diyabet risk grubunda bulunan vatandaşların, belirti beklemeden aile hekimlerine başvurmaları ve taramalarını yaptırmalarını gerektiği belirtildi. Diyabet tanısı bulunan vatandaşların ise tedavi ve kontrollerini aksatmamaları; göz ve böbrek sağlığını korumak, diyabetik ayak gelişimini önlemek için önem taşımakta olduğunun altı çizildi.