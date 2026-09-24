Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler

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İstanbul
Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.
Manisa, Mersin ve Kırklareli'de bulunan bazı işletmelerdeki et ürünlerinde "Tek tırnaklı hayvan eti" tespit edildi.
"Tek tırnaklı hayvan eti" tespit edilen ürünler ise şu şekilde;
Et ürünleri dışında baharat, zeytinyağı ve takviye gıdalarda da hile yapıldığı görüldü.