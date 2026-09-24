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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:59

Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. Çok sayıda işletmenin vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:59

Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor. 

düzenli olarak yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler

SUCUK VE LAHMACUNDA AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

, ve 'de bulunan bazı işletmelerdeki et ürünlerinde "Tek tırnaklı hayvan eti" tespit edildi. 

Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler

"Tek tırnaklı hayvan eti" tespit edilen ürünler ise şu şekilde;

  • Kıyma
  • Kavurma
  • Isıl işlem görmüş sucuk
  • Lahmacun

SADECE ET ÜRÜNLERİ DEĞİL... 

Et ürünleri dışında baharat, zeytinyağı ve takviye gıdalarda da hile yapıldığı görüldü.

Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler
Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler
Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler
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