Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler açıklandı! Binlerce kişiye at ve eşek eti yedirmişler

Vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

SUCUK VE LAHMACUNDA AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Manisa, Mersin ve Kırklareli'de bulunan bazı işletmelerdeki et ürünlerinde "Tek tırnaklı hayvan eti" tespit edildi.

"Tek tırnaklı hayvan eti" tespit edilen ürünler ise şu şekilde;

Kıyma

Kavurma

Isıl işlem görmüş sucuk

Lahmacun

SADECE ET ÜRÜNLERİ DEĞİL...

Et ürünleri dışında baharat, zeytinyağı ve takviye gıdalarda da hile yapıldığı görüldü.