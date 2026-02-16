Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Selime Albayrak

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

Sizde çocuklarınızın hafızasını güçlendirmek istiyorsanız, İbn-i Sina'nın bu karışımına mutlaka şans vermelisiniz. İşte çocukların hafızasını güçlendiren İbn-i Sina karışımı…

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım
Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 16:27

Çocukların hafızasını güçlendirmek isteyenler İbn-i Sina’nın muhteşem tarifine bir şans verebilir. Sizde çocuklarınızın zekâ seviyesini ve hafızasını doğal yollardan güçlendirmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin için İbn-i Sina’nın hafıza güçlendiren karışımını araştırdık. Çocuğunuz unutkanlık ve dikkat dağınıklığı gibi problemlerle karşı karşıyaysa dikkat! İşte çocukların hafızasını güçlendiren İbn-i Sina karışımı…

İBN-İ SİNA ASIRLAR ÖNCE HAFIZA GÜÇLENDİREN KARIŞIMI YAZMIŞ!

İbn-i Sina, çocukların hafızasını güçlendiren muhteşem karışımı asırlar önce yazmış. Gerek tıp gerek felsefe alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalarla adından söz ettiren İbn-i Sina, bu kez çocukların hafızasını güçlendirmeye geliyor. Özellikle şimdiki çocuklarda sıklıkla görülen dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi problemler, önlem alınmadığında ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirebiliyor.

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

Yüzyıllar boyunca günümüze ışık tutmaya devam eden İbni Sina, reçeteleriyle de hastalara şifa kaynağı olmaya devam ediyor. ’nın hafızayı güçlendiren muhteşem karışımı şifa kitabında yer alıyor. Sizde çocuğunuzda unutkanlık ve dikkat dağınıklığı gibi hafıza sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorsanız, doğru yerdesiniz. İbn-i Sina’nın şifa dolu karışımıyla hafızayı güçlendirmek artık çok kolay!

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

İnsan sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi El-Kanun fi’t-Tıbb adlı kitabında ayrıntılı olarak ele alan ünlü tıp bilgini İbn-i Sina, sağlık alanındaki tavsiyeleri şimdilerde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu noktada İbn-i Sina’nın hafızayı güçlendiren çeşitli tarifleri de bulunuyor. Hafızayı güçlendirmenin en önemli yolu besin tüketiminden geçiyor. Sağlığımız açısından zararlı olan tüm besinler hafızamızı da olumsuz yönde etkiliyor.

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

İbn-i Sina, El-Kanun fi’t-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabında yer verdiği birbirinden faydalı tarifler ve karışımlarla adından söz ettiriyor. Modern tıbbın yerini geleneksel tıbbın aldığı son zamanlarda İbn-i Sina’nın sağlık alanındaki tavsiyeleri dikkat çekiyor. Özellikle çocuklu anneler İbn-i Sina’nın hafıza güçlendiren tariflerini merakla araştırıyor.

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

Çocuklarda hafızayı güçlendirmenin en etkili sonuçlarından biri doğal beslenmek oluyor. Bu noktada İbn-i Sina’nın asırlar önce yazdığı birbirinden şifalı tarifler gün yüzüne çıkıyor. Her derde farklı reçetelerle şifa kaynağı olan ünlü tıp bilgini, insan sağlığına ışık tutuyor. Peki, İbn-i Sina’nın çocukların hafızasını güçlendiren karışımı ne? İşte çocukların hafızasını güçlendiren İbn-i Sina karışımı…

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

ÇOCUKLARIN HAFIZASINI GÜÇLENDİREN İBN-İ SİNA KARIŞIMI!

Öncelikle çocuklarınızın hafızasını güçlendirmek istiyorsanız, mutlaka tükettiği besinleri gözden geçirmelisiniz. Farkına varmadan çocuklarınıza sıklıkla tükettiğiniz besinler, zekâ seviyesinin gerilemesine ve hafızasının zayıflamasına yol açabiliyor. Bu noktada İbn-i Sina, doğal ve sağlıklı besinlere dikkat çekiyor.

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

Bu noktada zekâ seviyesinin gerilemesine neden olan besinler; özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve zihinsel gelişim sorunlarına yol açabiliyor. Çocukların sağlıklı beyin gelişimi için doğal, katkısız ve besleyici yiyecekleri tercih etmeyi özen göstermek gerekiyor.

İbn-i Sina yazdı! Çocukların hafızasını güçlendiren karışım

İşte tam da bu noktada İbn-i Sina’nın çocuklar için özel hazırladığı hafıza güçlendiren karışımı ön plana çıkıyor. İbn-i Sina hafıza güçlendiren besinlerden bal, pekmez ve cevize dikkat çekiyor. Bal, pekmez ve cevizle oluşturulan pestil çocukların hafızasını güçlendiren en etkili karışım olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan İbn-i Sina hafıza güçlendiren besinleri şu şekilde sıralıyor..

Zencefil: Hafızayı güçlendirir, balgamı giderir.

Doğal keçi sütü: Unutkanlığa, üzüntüye, kuruntuya iyi gelir.

Kara helile: Zihni açar, kalbi kuvvetlendirir, baş ağrısına faydalıdır.

Fesleğen: Sirkeyle kaynatılıp gül yağıyla karıştırılır, başa sürülürse unutkanlığa birebirdir.

Hardal yağı: Başa haricen uygulandığında hafızayı güçlendirir.

TGRT Haber
