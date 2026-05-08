İbn-i Sina'nın asırlık virüs savar karışımı! Bağışıklığı güçlendiriyor

Geleneksel Anadolu tıbbının da vazgeçilmezi olan doğal karışımlar sadece birer besin değil, ayrıca hücrelerimizi onaran birer şifa kaynağı olarak dikkat çekmekte. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle birlikte mikropların vücuda girişi çok daha kolay olur. İbn-i Sina’nın önerdiği doğal karışımlar vücudu adeta çelikten bir zırha dönüştürüyor. Günümüzde stres, hava kirliliği ve düzensiz beslenme gibi nedenlerle zayıflayan bünyeler, İbn-i Sina'nın bu formülleri sayesinde yeniden direnç kazanıyor. Doğadan gelen bu doğal reçete, sadece hastalık anında değil, hastalıklardan korunmak amacıyla da düzenli olarak tüketildiğinde gerçek etkisini gösteriyor. Peki hastalıklardan nasıl korunuruz? Bağışıklığı güçlendiren doğal kürler nelerdir? İşte tıp babası İbn-i Sina'dan virüslere savaş açan doğal karışımı...

İBN-İ SİNA’NIN ASIRLIK VİRÜS SAVAR KARIŞIMI!

İbn-i Sina’nın reçeteleri arasında en çok dikkat çeken ve bağışıklık denilince akla gelen ilk formülünde, kuru incir ve zeytinyağı bulunuyor.

Bu karışım, sindirim sisteminden solunum yollarına kadar vücutta derin bir temizlik yapıyor. Hazırlanışı da oldukça basit. Organik, kuru incirler yıkanıp kurulandıktan sonra dilimlenir ve bir cam kavanoza dolduruluyor. Üzerini geçecek kadar saf, soğuk sıkım sızma zeytinyağı ekleniyor. Daha sonra kavanozun ağzı kapatılarak karanlık ve serin bir yerde yaklaşık 24 saat bekletilmesi gerekiyor.

Bu süreçte zeytinyağı, incirin içindeki kalsiyum, demir ve lifleri daha emilebilir hale getirecek. Bununla beraber incir de zeytinyağındaki E vitaminini ve sağlıklı yağ asitlerini emecek.

KURU İNCİR VE ZEYTİNYAĞI KÜRÜ NASIL TÜKETİLİYOR

Tüketim aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta devamını sağlamaktır. Her sabah aç karnına, yağın içerisinde iyice yumuşamış bir adet incir dilimi yemek ve daha sonra bir tatlı kaşığı o yağdan içmek, gün boyu vücudun enerji seviyesini yüksek tutacaktır.

Eğer astım veya kronik öksürük gibi problemleriniz varsa, bu karışımı düzenli tüketmek nefes darlığınıza da iyi gelecektir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

İbn-i Sina'nın virüs savar bu asırlık karışımı bağışıklık sistemi üzerindeki çok olumlu etkiler bırakıyor. Zeytinyağı ve incir birleşimi, serbest radikallerle savaşır ve çok güçlü bir antioksidan deposudur. Bağışıklık sistemi, organizmaları tanımaktadır ve onları yok etmek için çok fazla enerji ve doğru besinlere ihtiyaç duyar.

İbn-i Sina’nın bu karışımı, bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklığın merkezini güçlendiriyor. Özellikle kış aylarında sıkça rastlanan grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı doğal bir antibiyotik etkisi oluşturur. Kuru incir ve zeytinyağı, iyileşme sürecini hızlandırır ve vücudun bitkin düşmesini de önler.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bağışıklığın dülştüğünü nasıl anlarsın?

Eğer sık sık hasta olmaya başladıysanız, yaralarınız geç iyileşip sürekli yorgun hissediyorsanız bağışıklığınız zayıflamış olabilir.

D vitamini bağışıklık için neden önemlidir?

D vitamini, bağışıklık hücrelerinin yabancı istilacıları tanımasını ve onlara saldırmasını sağlar.