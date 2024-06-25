İbn-i Sina'nın şifa kitabında övdüğü semizotu kalbin ilacı çıktı! Turşusu bağımlılık yapıyor

25 Haziran 2024 17:22 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:23

Dünyaca ünlü bilim insanı İbn-i Sina'nın günümüzde dahi sağlık konusunda tüm ülkelere şifa kaynağı olan bilgileri, neredeyse her hastalıkla mücadele etme konusunda alternatif tıp olarak karşımıza çıkıyor.

İbn-i Sina'nın insan sağlığı için yazdığı şifa kitabı Kitabü'ş Şifa adlı kitapta sıklıkla bahsedilen semizotunun, günümüzde kalp için ne kadar da faydalı olduğu ortaya çıktı. Semizotu turşusu da yaygın bir şekilde ülkemizde kullanılıyor. Özellikle kış aylarında da semizotu tüketmek isteyenler yaz aylarında aldıkları ve ya topladıkları semizotu bitkisinin turşusunu yaparak kışın da tüketiyor.

İçerisinde barındırdığı besin çeşidiyle tam bir şifa olan semizotu, yaz aylarında ülkemizin her bölgesinde bulunuyor. Normal şartlarda 3 aylık ömrü olan semizotunun, Ege bölgesinde yaklaşık 6 ay boyunca bulunduğu da biliniyor.

İŞTE 100 GRAM SEMİZOTUNDA BULUNAN BESİN DEĞERLERİ

22 gram kalori

1,77 gram karbonhidrat

2,64 gram protein

0,12 gram yağ

1,59 gram lif

41 miligram sodyum

414 miligram potasyum

155 miligram kalsiyum

1320 miligram A vitamini

0,04 miligram B1 vitamini

24,6 miligram C vitamini

4,45 miligram demir

4 miligram fosfor

ŞİFA NİYETİNDE KULLANILAN SEMİZOTUNUN FAYDALARI

Sindirim sisteminin sağlığını ve fonksiyonlarını destekler.

Kabızlığı giderir.

İdrar söktürücüdür.

Kanı temizler.

Kanamalı rahatsızlıklarda kanın durmasında etkili olabilir.

Zihinsel yorgunluğu hafifletir.

Enerji verir.

Çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Sinir sistemini korur, sinirleri yatıştırır.

Böbreklerde oluşan kum ve taşların doğal yolla dökülmesine yardımcı olur.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Düzenli kullanıldığında şeker hastalarında sıklıkla yaşanan susuzluk sorununu azaltır.

Kilo vermeye yardımcı olur. Bu bakımdan özellikle yaşlılar ve hastaların hem sağlıklı beslenmeleri hem de fazla kilo almadan yaşayabilmeleri için ideal bir besindir.

Ağrı dindirici özelliği vardır.

Gut hastalarına iyi gelir. Kansızlığı önler.

Kan basıncını dengeler ve dolayısıyla da yüksek tansiyonu önler.

Kas ve kemik yapısını güçlendirir.

Felç ve inme riskini azaltır.

Kalp ve damar sağlığını destekler.

Başta ağız, akciğer ve kolon kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı önleyici özellik gösterir.

Kanı temizlediği ve kan değerlerini dengelediği için cilt güzelliği, cilt hücrelerinin yenilenmesine de katkı sağlar.

Egzama, cilt lekeleri gibi cilt sorunlarını azaltıcı etki gösterir.

Basur (hemoroid) tedavisinde etkilidir.

Düşük kalorili ve bol lifli olduğu için fazlaca tüketilmesinde sakınca yoktur. Tok tutar, yağ depolanmasına yol açmaz.

Mide rahatsızlıklarını önlemeye yardımcıdır.

Ülserin tedavisine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, mevsimsel hastalıklara ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur.

Karaciğeri koruyucudur.

Çocuklar ve ileri yaştakilerin zihinsel sağlığı açısından özellikle önem arz eder.