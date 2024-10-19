İngiliz diyetisyen, tehlike saçan içeceğe karşı uyardı! Bir yudumu kansere davetiye çıkarıyor

19 Ekim 2024 11:31 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 11:33

İngiliz diyetiysen Jessica Cording, sağlıklı bir alternatif olarak düşünülen bitki bazlı süt ürünlerine karşı önemli bir uyarıda bulundu. Bu içeceğin emülgatörler gibi katkı maddeleri içerebileceğini ve kansere davetiye çıkarabileceği belirtildi.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Bazı insanlar daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürme umuduyla beslenme düzenlerini değiştiriyor ve doğal gıdalara yöneliyor. Bu alışkanlığın bir parçası olarak bitki bazlı sütler de popüler hale geldi. Badem ve yulaf sütü gibi alternatifler, daha az yağlı ve daha az kalorili oldukları için sağlıklı bir seçenek olarak lanse ediliyordu.

Bu tarz ürünler, özellikle vegan​ ve laktoz intoleransı olan kişiler için geleneksel süt ürünlerine karşı sağlıklı bir alternatif olarak düşünülse de son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda, bitki bazlı süt ürünlerinin inek sütüne kıyasla besin değeri bakımından yetersiz olduğu ortaya çıktı.

ÜRÜNÜN SÜTSÜZ OLMASI, 'SAĞLIKLI' DEMEK DEĞİL

Diyetisyen Jessica Cording, DailyMail.com sitesine yaptığı açıklamada, birçok kişinin bir ürünün sütsüz olmasının, sağlıklı olduğu anlamına geldiğini zannettiğini ancak bunun her zaman doğru olmayabileceğini belirtti.

Son zamanlarda uzmanlar, bitki bazlı sütlerin kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi ve kolon kanseriyle ilişkilendirilen emülgatörler gibi bazı potansiyel zararlı katkı maddeleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Bitki bazlı sütlerle ilgili yaygın şikayet ise emülgatörler gibi katkı maddeleri içermeleri ve bu nedenle yüksek oranda işlenmiş olmaları.

Hazır fıstık ezmesinden yoğurda kadar birçok üründe kullanılan emülgatörler, bir sıvı ürünün zamanla ayrılmasını önleyen ve yiyeceklere, losyonlara ve duş ürünlerine eklenen maddeler olarak biliniyor. Adları, jelatin veya whey protein gibi tanıdık olanlardan, ksantan gam ve karboksimetilselüloz gibi bilimsel olanlara kadar değişiyor.

Ancak hepsi aynı şekilde çalışır ve bir ürüne pürüzsüz, kremamsı bir doku kazandırır. Çoğu süt ürünü olmayan markalar, ürünlerinin bir arada kalmasını sağlamak için bir tür emülgatör kullanır. Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden kayıtlı diyetisyen Samantha Cochrane, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bunlar yulaf ve bademin yüksek oranda işlenmiş formlarıdır, bu yüzden işleme sırasında ürünlerin stabil ve koruyucu olmasını sağlamak için bazı maddeler eklenmiş olması şaşırtıcı değil."