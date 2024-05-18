İnsan altın madeniyle doğuyor! İlk 3 ayda vücudumuz en değerli madenlerle dolu oluyor

18 May 2024 09:44 - Güncelleme : 18 May 2024 11:01

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Vücudumuz anne karnına oluşmaya başladığı andan itibaren sadece kan damar ya da organlar değil çeşitli mineraller ve madenlerle içerir. Bilimsel olarak bu mineraller ve maddeler tespit edildi. Özellikle bebeklerin saç diplerinde altın ortaya çıktı.

İNSAN ALTIN MADENİYLE DOĞUYOR!

3 aylık bebeklerde yapılan bir araştırmada saç diplerinde altın madenine rastlandı. Altınla dolu saç dipleri uzmanları şaşırttı. Peki bunun olması mümkün mü? Bebek saçlarındaki altın gerçek mi? BBC Science Focus sitesinde yer alan araştırmada; uzmanlar bebeklerin saç diplerinde rastlanan altının keratainin ham hali olduğu tespit edildi.

Keratin mineralleri insan vücudunda 18 yaşına kadar aktif bir element olarak görev alır. Ancak doğduktan sonra ilk üç ay daha aktif olan keratin altın değeri 1 gramdır. Bebekler bunu her gün üretir. Bu maden vücuttan çıkarılmaz ancak vücudun gelişimi için oldukça da önemlidir.

VÜCUDA SONRADAN DA ALTIN ALINIYOR!

Altın doğada deniz suyunda nanoparçacıklar halinde bulunur. Özellikle Afrika kıtasında göl sularında bu parçacıklara sıklıkla rastlanır. Hayvanlar ve bitkilere de bu yolla geçer. Akabinde ise tüketim yoluyla insan geçer. Bu da keratin mineralini aktifleştirir. Uzmanlar 18 yaşından itibaren bireylerin ot ve kemik suyu tüketimini artırmalarını söyler.