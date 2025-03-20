İnsanların sağlığıyla oynayacaklardı! Binlerce kutu ele geçirildi

Antalya'da denetime çıkan zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden binlerce kutu sahte parfüm ele geçirdi. Özellikle yabancı turistlere satılmaya çalışılan ancak insan cildine zararlı olan parfümler imha edildi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Antalyalı vatandaşların ve şehre gelen ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerinin son denetimlerinde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen, özellikle yabancı turistleri yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden sahte parfümler zabıta ekiplerince imha edildi.

"İÇERİĞİNDE NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Volkan Sönmez, merdiven altı olarak tabir edilen parfümlerin sağlıksız şartlarda üretildiğine dikkat çekerek, "Halkımızı tehdit eden parfümlere tarafımızca el konulmuştur. 2 bin 315 parfüm imha edildi. İçeriğinde kullanılan maddelerin neler olduğu belli olmamaktadır. Bu tür ürünlere karşı tespitlerimiz neticesiyle çeşitli zamanlarda operasyonlarımız devam edecektir" diye konuştu.