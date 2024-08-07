Instagram'a erişim engeli anksiyeteyi tetikledi! İnsanlar kendilerini boşlukta hissediyor

07 Ağustos 2024 16:29 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:46

Instagram'a erişim engeli sonrası ülke genelinde öncelikle fenomenler birçok şikayette bulundu. En çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Instagram adeta ülke gündemini günlerdir işgal ediyor.

Platforma giremeyen birçok vatandaşın sergilediği davranışlar ise uzman isimler tarafından yorumlandı. Memorial Hastanesi Uzman Psikolog Ayşe Burcu Durak, Instagram engellinin vatandaşlara yansıyan psikolojik taraflarını tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a açıkladı.

İNSANLAR KENDİLERİNİ BOŞLUKTA HİSSEDİYOR

Son zamanlarda sosyal medya platformlarıyla ilgili yapıla araştırmalarda görülen özellikle Instagram'ın zararları yararlarının önüne geçmeye başlamış gibi. Fakat tabi ki bu durum kişisel hak ve özgürlüklerin engellenmesi anlamına gelmemeli.

Sosyal medya iletişim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda yaşamımızı kolaylaştırsa da özellikle bilinçsiz ve aşırı kullanıldığında psikolojimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Günün büyük kısmını sosyal medya kanallarında geçirmek yetersizlik hissi, sosyal kıyaslama, özgüven eksikliği ve yalnızlaşma gibi sorunlara yol açabiliyor.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI BİR TOPLUM MUYUZ VE BUNUN TEHLİKESİ NEDİR?

Bunu özellikle haftalık ekran süresi bilgilerinde en çok nerede zaman geçirmiş olduğumuzu gösteren istatistiklerle anlayabiliriz. Sosyal medya 7/24 ulaşılabilir olduğundan gün içinde göz gezdirmeden durabilmek kimileri için oldukça çok zor olabilir.

Telefonumuza sürekli düşen bildirimler ve uyarı sesleriyle sosyal medya mecralarının bizi daha da içine çekecek şekilde bilinçli olarak tasarlanması da durumu daha da güçleştiriyor.

ERİŞİM ENGELİ ANKSİYETEYİ TETİKLEDİ!

Bildirimlere bakmadığımızda hissettiğimiz kaçırma duygusu ise bizi daha çok zorlayabilir. Herhangi bir platformda aldığımız güzel bir yorum, yüksek beğeni sayısı beynimizde dopamin salınımını arttırır ve mutlu hissetmemizi sağlar. Bu durumda tabi ki hızlı bir bağımlılık geliştirmeyi kaçınılmaz kılabilir. Özellikle anksiyete, stres, duygusal tükenmişlik, depresyon, kıskançlık, düşük özgüven gibi bir takım durumlar ortaya çıkarabilmekte.

SOSYAL MEDYANIN ERİŞİM ENGELİ PSİKOLOJİK SORUNLARI TETİKLER Mİ?

Sosyal medya bilinçli kullanıcılar için büyük bir bilgi kaynağı olması ve sosyal desteği kolay erişilebilir kılması ile psikolojimizi destekleyecek niteliklere de sahip olması yönünden olumlu bir araç. Fakat erişilemiyor olması psikolojik sorunları tetikleyici bir etkiyr neden olabilir. Biz yine özel günlerimizi kutlamaya devam etmeliyiz erişim engeli olması tatilimize engel olmamalı. O mekana istediğimiz için mi gidiyoruz yoksa herkes gittiği için mi? Yediğimiz yemeğin fotoğrafını paylaşmadığımızda o yemek artık bizim için bir önem taşımıyor mu?

Sosyal medya ve ruh sağlığı ile ilgili yapılan araştırmalar, bu mecraların uzun süreli kullanımı sonucunda kişilerde depresyon ve kaygı gibi birtakım psikolojik ve ruhsal sorunların ortaya çıkabileceğini göstermekteyken erişim engelinin olması psikolojik sorunları tetikleyici etki olmayacaktır.