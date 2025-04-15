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Sağlık
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 | Bengül Arıca

İstanbul'da kadın doğum merkezinde büyük skandal! Sağlık Bakanlığı devreye girdi!

İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniği büyük bir skandalla anılıyor. İddiaya göre klinikte paraya ihtiyacı olan genç kadınlara yan etkileri oldukça fazla olan bir ilaç verildi ve yumurtalarının artmasının ardından Amerika'da usulsüz yumurtaların satışı yapıldı. Kadınlara ise 20 ila 40 bin lira arasında paralar teklif edildi. İşte korkunç ticaretin detayları...

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İstanbul'da kadın doğum merkezinde büyük skandal! Sağlık Bakanlığı devreye girdi!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:53

İstanbul Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniğinde yapılan ticaret dehşete düşürdü. CİMER üzerinden yapılan ihbarla ortaya çıkan skandalda bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.

"KURYE İLE İLAÇ GÖNDERİP 20 BİN'E YUMURTALIK SATIŞI"

İhbara konu olay iddiaya göre şu şekilde gelişti. Kadın doğum polikliniği "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler altında genç kadınlara kurye aracılığı ile hormon ve yumurta artırıcı bir ilaç gönderdi.

2 hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurtdışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtaların satışı yapıldı. Bu kadınlara ilaç kullanımı sonucunda çıkan olgun yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20 ile 40 bin lira arasında değişen para teklifleri sunuldu.

"AMERİKA İLE KOORDİNELİ SAÇ, GÖZ RENGİ ANKETLERİ YAPILDI"

Sabah'ta yer alan habere göre; yapılan bu usulsüzlüğün klinikle koordineli kişilerce yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldı.

İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş aralığındaki genç kadınların kandırılarak bu uygulamanın yapıldığı ve Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.

İstanbul'da kadın doğum merkezinde büyük skandal! Sağlık Bakanlığı devreye girdi!

"YAN ETKİSİ ÇOK FAZLA, ORGAN KAÇAKÇILIĞI BU"

Kadınların kullandığı ilacın zararı olmadığının söylendiği ancak prospektüsün incelendiğinde felç, erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu aktarılan dilekçede, "Kandırılan insanların sağlığı ile oynanıyor. Organ kaçakçılığına teşvik ediliyorlar" dedi.

DOKTORLAR İDDİALARI REDDETTİ

İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kliniğe giderek araştırmalar yaptı. İlgili ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi.

Klinikte çalışan doktorlar ise adet düzensizliği, kanama gibi ilgili tanılara göre ilacın hastalara verildiğini ve illegal durumla alakalarının olmadığını, suçlamayı kabul etmediklerini belirtti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Ancak savunmaları uygun görmeyen Sağlık Bakanlığı reçeteleme yapan 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savunmalarının uygun görülmemesinin yanı sıra, şikayet konusunun oldukça mühim olduğunu kaydeden Bakanlık, soruşturmanın başlatılmasını ve varsa suçları dava açılarak cezalandırılmalarını istedi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun'na muhalafet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalafet" suçlarından soruşturma başlattı.

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