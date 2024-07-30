Japon bilim insanı kavun kabuklarını çöpe neden atmadıklarını açıkladı! İnsan doğasında yeni keşif

30 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:15

Yılan balığı yedi, dakikalar sonra öldü! Aynı şikayetle onlarca kişi hastaneye akın etti

Yılan balığı yedi, dakikalar sonra öldü! Aynı şikayetle onlarca kişi hastaneye akın etti

Oruç tutmayla ilgili açıklamalar yapan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'nin hedefinde bu kez kavun kabukları var. Geçtiğimiz senelerde oruç tutan Ohsumi, bu deneyimi tüm dünyaya duyurmuştu.

İnsan vücuduna orucun faydalarından bahseden Japon bilim insanı, kavun kabuklarının neden çöpe atılmaması gerektiğini anlattı. İnsan doğasında kavun kabuklarının yol açtığı faydalardan bahseden Yoshinori Ohsumi, İngiliz Tıp dergisine konuştu.

JAPON BİLİM İNSANI KAVUN KABUKLARINI ÇÖPE NEDEN ATMADIKLARINI AÇIKLADI!

Ohsumi, kavun içerisinde doğada en nadir bulunan K vitamini olduğunu vurguladı. K vitamini vücudun gelişim yapısını etkileyen temel vitaminlerden biridir. Ancak nadir bulunduğundan takviyelerle alınır.

Kavundaki K vitaminin çoğunluğunun ise kabuklarında olduğunu vurgulayan Ohsumi, bu sayede günümüzde en çok yaşanan bağırsak problemlerinin yaşanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kavun kabukları, içerdikleri K vitamini sayesinde bağırsaklardaki flora dengesini korur. Bu sayede bağırsaklar daha sağlıklı çalışır.

Geçtiğimiz günlerde bilim insanları gelecekte en çok insanların bağırsak hastalıkları yaşayacağını vurgulaması üzerine açıklama yapan Japon bilim uzmanı bu sorunu yaşamamak için kavun kabuklarının kaynatılarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoshinori Ohsumi, aynı zamanda kavun kabuklarının kemik sağlığındaki elastik yapı olan sıvının kalitesini artırdığını da söyledi. Eklem birleşme yerlerinden geçen sıvılar özellikle 25 yaşından sonra kademeli olarak azalır.

İNSAN DOĞASINDA YENİ KEŞİF: KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Sıvı kaybının değerinin azalması ilerleyen yaşlarda eklem ağrılar menisküs, romatizma gibi sorunlara yol açar. Ohsumi, bu durumların yaşanmaması için de kavun kabuklarını önerdi. İçeriğinde hem K vitamini hem de lif olan kavun kabukları, kemik aralarındaki sıvının kayba uğramasını azaltır.

Aynı zamanda kavun kabukları vücudumuzun yüzde 90'ında aktif olarak bulunan suyun ise değerlerini artırarak hücre yapısını güçlendirir. Bunun insan doğasında yeni bir keşif olarak adlandıran Ohsumi, kimyasal ilaçlara gerek duymadan doğal yollarla tedavinin mümkün olduğunu belirtti.

Ohsumi, kavun kabuklarının çöpe atılmaması gerektiğinin altını çizdi. Japon bilim uzmanı, hastalıkların son yıllarda ciddi oranlarda artmasının nedeninin yeterli beslenmemeden kaynaklı olduğunu belirtti. Bu yüzden doğal besinlerle tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğinin söyledi.