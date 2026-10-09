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Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:50

Kadınlar hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor! Araştırma ile kanıtlandı

118 ülkede yaklaşık 6 milyon kişinin verilerinin incelendiği araştırma, kadınların vücudun 11 farklı bölgesinde erkeklerden daha fazla ağrı bildirdiğini ortaya koydu. Kadınlarda özellikle baş, yüz ve karın ağrılarının daha sık görüldüğü belirlendi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Kadınlar hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor! Araştırma ile kanıtlandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:50

Kadınların hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı yaşadığı yaklaşık 6 milyon kişinin verilerinin incelendiği kapsamlı bir araştırmayla ortaya kondu. 118 ülkeden katılımcıların verilerini değerlendiren çalışma, kadınların vücudun incelenen 11 farklı bölgesinde erkeklere kıyasla daha yüksek ağrı seviyeleri bildirdiğini gösterdi.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, 1990-2025 yılları arasında toplanan ve 5 yaşından 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar uzanan veriler analiz edildi. En çok ağrı çektikleri bölgeler de belli oldu.

Kadınlar hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor! Araştırma ile kanıtlandı

KADINLARDA BAŞ, YÜZ VE KARIN AĞRISI DAHA YAYGIN

Araştırmada baş, yüz, boyun, sırt, mide, kalça ve diz dahil olmak üzere 11 anatomik bölgede kadınların erkeklerden daha fazla ağrı bildirdiği belirlendi. , yüz ağrısı ve karın ağrısında ise iki cinsiyet arasındaki farkın daha belirgin olduğu görüldü.

Çalışmanın sonuçlarına göre kadınların yüz ağrısı bildirme olasılığı erkeklerden yüzde 83, baş ağrısı yaşama olasılığı yüzde 74, mide veya yaşama olasılığı ise yüzde 60 daha yüksek çıktı. Ağrının şiddeti ve vücutta yayılımı incelendiğinde yaşa bağlı farklılıkların da öne çıktığı belirtildi.

Buna göre, yüksek şiddetli ağrı 50 yaşında en yüksek seviyeye ulaşırken yaygın ağrının görülme sıklığı 70 yaşında zirve yaptı.

Kadınlar hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor! Araştırma ile kanıtlandı

Boyun, omuz ve dirsek ağrılarının orta yaş döneminde zirveye ulaştıktan sonra azaldığı, sırt, kalça ve diz ağrıları dahil olmak üzere vücudun alt bölümündeki ağrıların ise yaşam boyunca artmaya devam ettiği bildirildi.

Araştırmacılar, alt vücut bölgelerindeki ağrı artışının özellikle ağırlık taşıyan bölgelerde zaman içinde biriken mekanik yük ve dejeneratif değişikliklerin daha fazla rol oynamasıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Araştırmada, herhangi bir ağrı yaşama olasılığının yaşla birlikte düzenli biçimde arttığı ancak günlük yaşamı en fazla kısıtlayan ağrı türlerinin farklı bir seyir izlediği kaydedildi.

Araştırmacılar, ağrının zaman içinde birikmesi ile şiddetlenip daha sonra azalması arasındaki ayrımın, önleme ve bakım çalışmalarının yaşamın hangi dönemlerine yoğunlaştırılması gerektiği açısından doğrudan önem taşıdığını vurguladı.

Kadınlar hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor! Araştırma ile kanıtlandı

AĞRI YÜKÜNÜN YÜZDE 18,3'Ü ÜÇ FAKTÖRLE BAĞLANTILI

Araştırmada ağrı yükünün yalnızca cinsiyet ve yaşla ilişkili olmadığı da ortaya kondu. Ağrı yükünün yüzde 18,3'ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Aynı oran Sahra Altı Afrika'da yüzde 12,6 seviyesinde kalırken 'da yüzde 27,1'e yükseldi.

Kadınlar hayatları boyunca erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor! Araştırma ile kanıtlandı

Araştırmacılar, tahminlerinin çoğunlukla belirli hastalık tanılarına odaklandığını dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilerin değerlendirmelerin dışında kalabildiğini belirtti.

Çalışmada bunun yerine kişilerin kendi bildirimlerine dayanan ağrı verilerinin incelendiği aktarıldı.

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ETİKETLER
#baş ağrısı
#yök
#karın ağrısı
#doğu avrupa
#Nature Medicine
#Sahra Altı Afrika
#Sağlık
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