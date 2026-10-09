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Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:09

Uzman isim 'mide reflüsüyle aynı değil' diyerek uyardı: Bu belirtileri atlamayın, sesinizden olabilirsiniz

Gastroenterolog Mustafa Yalçın, birçok kişi tarafından göğüste yanma şikayetiyle tarif edilen boğaz reflüsü ile ilgili uyarılarda bulundu. Uzman isim mide asidinin yemek borusunu aşarak boğaza kadar ulaşmasıyla ortaya çıkan boğaz reflüsünün, klasik mide reflüsünden farklı olduğunu söyledi. Yalçın diğer belirtilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Uzman isim 'mide reflüsüyle aynı değil' diyerek uyardı: Bu belirtileri atlamayın, sesinizden olabilirsiniz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:09

Göğüste yanma, ekşime şikâyetleri ve boğaz tahrişi gibi şikayetler reflüyü işaret ediyor. Birçok kişi reflüyü göğüste yanma, boğazda yanma şeklinde şikayet ediyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, mide yanması olmadan ilerleyen boğaz reflüsünün, kronik ses kısıklığından boğazda takılma hissine kadar birçok belirtiyle yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. "Sessiz " olarak bilinen laringofarengeal reflünün çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini vurgulayan Uzm. Dr. Yalçın, mide asidinin gırtlak mukozasını tahriş etmesinin ses tellerine zarar verebileceğini kaydetti.

Uzman isim 'mide reflüsüyle aynı değil' diyerek uyardı: Bu belirtileri atlamayın, sesinizden olabilirsiniz

KAPAKÇIKLAR ZAYIFLAYINCA ASİT BOĞAZA ULAŞIYOR

Dr. Yalçın, hastalığın en önemli nedenlerinden birinin mide içeriğinin yukarı kaçmasını önleyen yemek borusundaki alt ve üst kapakçıkların işlevini yeterince yerine getirememesi olduğunu söyledi. Kapakçıkların gevşemesiyle mide asidinin gırtlağa kadar ulaşabildiğini belirten Yalçın, fazla kilo, yağlı ve baharatlı beslenme, sigara ve alkol kullanımı, yemekten hemen sonra uzanma, geç saatlerde yemek yeme alışkanlığı, kronik stres ve gebeliğin riski artıran faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

Uzman isim 'mide reflüsüyle aynı değil' diyerek uyardı: Bu belirtileri atlamayın, sesinizden olabilirsiniz

BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Boğaz reflüsünde en sık görülen belirtilerin sabah saatlerinde daha belirgin hale geldiğini söyleyen Dr. Yalçın, "Kronik ses kısıklığı, seste kalınlaşma veya çatallaşma, geçmeyen öksürük, boğazda takılma hissi, sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, yutma güçlüğü, ağız kokusu, geniz akıntısı ve kulakta dolgunluk hissi gibi yakınmalar göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

TANI SADECE ŞİKÂYETLERLE KONULMUYOR

Boğaz reflüsünün yalnızca belirtilere bakılarak teşhis edilemeyeceğini vurgulayan Dr. Yalçın, muayene ve gerekli görülen özel testlerle tanının kesinleştirildiğini söyledi. Tedavide ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını belirten Yalçın, "Yemekten sonra en az iki-üç saat uzanmamak, akşam yemeklerini erken ve hafif tüketmek, yağlı ve baharatlı yiyecekleri azaltmak, sigara ve alkolü bırakmak ile yatarken başı hafif yüksekte tutmak tedaviyi destekleyen önemli adımlardır" dedi.

Uzman isim 'mide reflüsüyle aynı değil' diyerek uyardı: Bu belirtileri atlamayın, sesinizden olabilirsiniz

MİDE REFLÜSÜYLE AYNI DEĞİL

Dr. Yalçın, boğaz reflüsünün gastroözofageal reflü (mide reflüsü) hastalığıyla sıkça karıştırıldığını belirterek aralarındaki temel farkı şöyle anlattı:

"Mide reflüsünde asit yemek borusuna kadar yükselirken göğüste yanma ön plandadır. Boğaz reflüsünde ise asit gırtlak ve yutak bölgesine ulaşır. Bu nedenle ses kısıklığı, kronik öksürük ve boğazda takılma hissi gibi farklı belirtiler ortaya çıkar."

Uzman isim 'mide reflüsüyle aynı değil' diyerek uyardı: Bu belirtileri atlamayın, sesinizden olabilirsiniz
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ETİKETLER
#ses kısıklığı
#reflü
#Mustafa Yalçın
#Boğaz Reflüsü
#Mide Reflüsü
#Sağlık
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