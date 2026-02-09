Menü Kapat
Sağlık
 Murat Makas

Karın ağrısıyla gitti, vücudundan çıkanlar hayrete düşürdü: 'Taş ocağı gibiydi'

Manisa'da bir kadın karın ağrısı ve şişkinlik sebebiyle hastaneye gitti. Muayene sonucu kadının safra kesesinde çok sayıda taş ortaya çıktı.

Karın ağrısıyla gitti, vücudundan çıkanlar hayrete düşürdü: 'Taş ocağı gibiydi'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
16:33
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
16:33

Manisa'nın ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki kadın karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye gitti. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bekir Yasa yaptığı muayene sonucu hastanın safra kesesinde çok sayıda taş bulunduğunu belirtti.

Karın ağrısıyla gitti, vücudundan çıkanlar hayrete düşürdü: 'Taş ocağı gibiydi'

''ADETA TAŞ OCAĞI GİBİYDİ''

Op. Dr. Yasa tarafından laparoskopik yöntemle ameliyat edilen hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Bekir Yasa, "Hastamızı laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık. Safra kesesi adeta taş ocağı gibiydi" dedi.

''HİÇ TAHMİN ETMİYORDUM''

İsminin açıklanmasını istemeyen yaşlı hasta, "Safra kesemde taş olduğunu biliyordum ancak bu kadar çok taş çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Hepimiz çok şaşırdık. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Karın ağrısıyla gitti, vücudundan çıkanlar hayrete düşürdü: 'Taş ocağı gibiydi'
