Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kilo aldı sandılar, karnından çıkanlar şoke etti: Tam 10 kilo, meslek hayatımda ilk kez gördüm

Fransa'da yaşayan yaşlı kadın karın şişliği şikayetleri sebebiyle Samsun'da hastanede tedavi oldu. Yapılan tetkikler sonucunda kadının karın kısmında oldukça hacimli bir kitle tespit edildi. Kadının karnından yapılan ameliyatla 30 santimetre çapında ve 10,5 kilogram ağırlığında dev bir kitle çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 13:54

Fransa'nın Commercy kentinde yaşayan 75 yaşındaki Gülhanım Aşkın, yaklaşık 2-3 yıldır karın şişliği şikayetleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Samsun’da bir hastaneye başvuran kadının yapılan tetkikler ve özellikle tomografi sonuçlarında, karın arka duvarından kaynaklanan oldukça hacimli bir kitlenin varlığı belirlendi.

Hastanın nefes almakta ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanması nedeniyle ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 30 santimetre çapında ve 10,5 kilogram ağırlığında büyük bir kitle Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla çıkarıldı.

Kilo aldı sandılar, karnından çıkanlar şoke etti: Tam 10 kilo, meslek hayatımda ilk kez gördüm

MESLEK HAYATINDA İLK KEZ KARŞILAŞTI

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Hastamız karın şişkinliği şikayetiyle bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın arka duvarından kaynaklanan oldukça büyük bir kitle tespit ettik. Ameliyatta yaklaşık 30 santimetre çapında, çevre organlara baskı yapan bir kitle ile karşılaştık. Titiz bir çalışma ile özellikle karın arka duvarındaki büyük ana damarlara zarar vermeden kitlenin tamamını çıkardık. Ameliyat sonrası hastamızın şikayetleri hızla azaldı. Kitleyi tarttığımızda yaklaşık 10,5 kilo olduğunu gördük. Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkardım. Ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı mutluyum" dedi.

Kilo aldı sandılar, karnından çıkanlar şoke etti: Tam 10 kilo, meslek hayatımda ilk kez gördüm

"GÖRENLER 'NE KADAR KİLO ALMIŞSIN' DİYORLARDI"

Sağlığına kavuşan Gülhanım Aşkın ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Karın şişliğim giderek arttı. Nefes alamaz, yürüyemez, yemek yiyemez hale geldim. Birden büyüdü. Görenler 'ne kadar kilo almışsın' diyorlardı. Ben bunun kilo olmadığını söylüyordum. Doktorumuzdan Allah razı olsun, beni kurtardı. Hocamız sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum."

Kilo aldı sandılar, karnından çıkanlar şoke etti: Tam 10 kilo, meslek hayatımda ilk kez gördüm

Başarılı ameliyat sonrası Aşkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Midesinden çıkanlar şoke etti! Tam 44 tane uyuşturucu kapsülü çıktı
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.