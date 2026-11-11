Kas kütlesini artırmak isteyenler, sporun yanı sıra beslenme düzenlerine de özen gösteriyor. Protein ve enerji bakımından zengin besinler bu süreçte önemli bir yer tutarken geçmişten günümüze ulaşan geleneksel tarifler de merak uyandırıyor. Osmanlı saray mutfağında tüketilen bu özel karışım, içerdiği besinlerle yeniden ilgi odağı oldu. Kısa sürede kas gelişimini iki katına çıkaran tarifin nasıl hazırlandığı ve hangi malzemeleri içerdiği sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kas gelişimini tam bir haftada 2 katına çıkarıyor! Osmanlı saraylarında en çok tüketilen karışımdı Osmanlı saray mutfağında da tüketilen tahin, pekmez, bal ve kuruyemişlerden oluşan karışım, kas gelişimini ve enerji ihtiyacını destekleyen besleyici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Karışım; 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı pekmez, 2 adet ceviz içi, 5-6 adet çiğ badem, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı öğütülmüş kabak çekirdeği içi ile hazırlanıyor. Ceviz ve badem küçük parçalara ayrıldıktan veya öğütüldükten sonra tahin, pekmez, bal ve kabak çekirdeği ile iyice harmanlanarak tüketiliyor. Tahin ve kabak çekirdeği bitkisel protein sağlarken; ceviz ve badem magnezyum gibi mineraller, pekmez ve bal ise karbonhidrat ile enerji katkısı sunuyor. Enerji içeriği yüksek olan bu karışımın spor öncesinde veya ara öğünlerde küçük porsiyonlar halinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karışım tek başına kas kütlesini artırmak için yeterli görülmediğinden, yumurta, süt ürünleri, balık, et ve baklagiller gibi dengeli protein kaynaklarıyla desteklenmesi gerekiyor.

KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN BESLEYİCİ KARIŞIMIN İÇİNDE NELER VAR?

Kas gelişimini desteklemek isteyenlerin beslenme rutinine ekleyebileceği karışımlardan biri de tahin, pekmez ve kuruyemişlerle hazırlanan enerji açısından zengin tarifler. Özellikle spor yapanların tercih edebileceği bu karışımda protein, sağlıklı yağlar ve karbonhidrat içeren besinler bir araya geliyor.

Karışım için gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı pekmez

2 adet ceviz içi

5-6 adet çiğ badem

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı öğütülmüş kabak çekirdeği içi

Tahin, bitkisel protein ve yağ içeriğiyle karışımın temelini oluştururken ceviz, badem ve kabak çekirdeği farklı mineraller ve besin öğeleri sağlıyor. Pekmez ve bal ise karbonhidrat içeriğiyle enerji katkısı sunuyor. Bu malzemelerin birlikte tüketilmesi beslenmeye çeşitlilik kazandırabilir.

KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle ceviz ve badem küçük parçalara ayrılmalı veya hafifçe öğütülmeli. Ardından tahin ve pekmez bir kaseye alınarak homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılmalı. Üzerine bal, ceviz, badem ve öğütülmüş kabak çekirdeği eklenmeli. Bütün malzemeler iyice harmanlandıktan sonra karışım tüketime hazır hale geliyor.

Hazırlanan karışım, özellikle spor öncesinde veya ara öğünlerde küçük porsiyonlar halinde tüketilebilir. Ancak tahin, pekmez, bal ve kuruyemişlerin enerji içeriği yüksek olduğundan miktarına dikkat edilmeli. Kas gelişimi için bu tarifin yanında günlük protein ihtiyacını karşılayan dengeli bir beslenme programı uygulanmalı.

TAHİN, PEKMEZ VE KURUYEMİŞ KARIŞIMI KAS GELİŞİMİNE NASIL KATKI SAĞLAR?

Tahin, pekmez ve kuruyemişlerden oluşan bu karışım, içerdiği farklı besin öğeleriyle günlük beslenmeye enerji desteği sağlayabiliyor. Tahin ve kabak çekirdeği bitkisel protein içerirken ceviz ve badem, kasların normal işleyişinde görev alan magnezyum gibi mineraller bakımından da beslenmeye katkıda bulunuyor. Pekmez ve bal ise karbonhidrat içeriğiyle vücudun enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.

Özellikle düzenli spor yapan kişiler için yeterli enerji ve protein alımı, antrenman sonrasında kasların toparlanması açısından önem taşıyor. Bu karışım ara öğün olarak tüketilebilir ancak tek başına kas kütlesini artıran bir besin olarak değerlendirilmemeli. Kas gelişiminin desteklenmesi için yumurta, süt ürünleri, balık, et ve baklagiller gibi protein kaynaklarına da günlük beslenmede yer verilmeli.

Tahin, pekmez ve kuruyemişlerle hazırlanan bu karışım, besleyici içeriğiyle günlük beslenmeye enerji katabilecek pratik alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel mutfakta kullanılan malzemeleri bir araya getiren tarif, özellikle spor yapanların ara öğünlerinde tercih edilebiliyor.