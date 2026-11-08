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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:16

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden tahin pekmez, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kimi zaman enerji vermesi, kimi zaman kansızlığa iyi geldiği düşüncesiyle tüketilen bu ikili, sağlık açısından da merak konusu oluyor. Peki, tahin pekmez gerçekten söylendiği kadar faydalı mı? Vücuda ne gibi katkılar sağlıyor? Her gün tüketilmesi doğru mu? İşte tahin pekmez hakkında bilinmesi gerekenler...

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:16

Kahvaltı sofralarının geleneksel lezzetlerinden tahin pekmez, vermesinden kansızlığa iyi gelmesine kadar pek çok faydayla anılıyor. Ancak uzmanların da dikkat çektiği bazı noktalar, bu sevilen ikilinin tüketiminde ölçünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Peki, tahin pekmez gerçekten söylendiği kadar faydalı mı, hangi durumlarda dikkatli tüketilmeli?

HABERİN ÖZETİ

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kahvaltı sofralarının geleneksel lezzeti tahin pekmezin faydaları ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alınmaktadır.
Pekmez doğal şekerleriyle hızlı enerji sağlarken, tahin yağ ve protein içeriğiyle besin değerini artırır.
Tahin kalsiyum, magnezyum, fosfor ve bakır gibi mineraller içerir.
Her iki besin de demir içerebilse de, tahin pekmez kansızlığın tedavisi için tek başına yeterli değildir.
Tahindeki yağ ve protein tokluk hissini destekleyebilir.
Yüksek enerji ve şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketim kilo kontrolünü zorlaştırabilir.
Diyabet hastaları ve susam alerjisi olanların tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
  • Enerji kaynağı: Pekmez içerdiği doğal şekerlerle hızlı enerji sağlarken tahin yağ ve protein içeriğiyle besin değerini artırıyor.
  • Mineral desteği: Tahin; kalsiyum, magnezyum, fosfor ve bakır gibi mineraller içeriyor.
  • Demir konusu: Her iki besin de demir içerebiliyor ancak tahin pekmez kansızlığın tedavisi için tek başına yeterli değil.
  • Tokluk hissi: Tahindeki yağ ve protein, tokluk hissinin desteklenmesine katkıda bulunabiliyor.
  • Porsiyon kontrolü: Yüksek enerji ve şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketim kilo kontrolünü zorlaştırabiliyor.
  • Kimler dikkat etmeli? Diyabet hastaları ve susam alerjisi bulunan kişilerin tüketim konusunda dikkatli olması gerekiyor.

KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ İKİLİSİ: TAHİN VE PEKMEZ

Susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen tahin, besin değeri bakımından oldukça zengin bir gıda olarak biliniyor.

İçeriğinde bitkisel protein, sağlıklı yağlar, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi önemli besin öğeleri bulunuyor.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

Üzüm, dut veya keçiboynuzu gibi meyvelerden elde edilen pekmez ise yoğun karbonhidrat içeriğiyle dikkat çekiyor. Özellikle glikoz ve fruktoz bakımından zengin olan pekmez, vücuda hızlı enerji sağlayabiliyor.

Bu iki besinin bir araya gelmesiyle hem enerji hem de farklı besin öğeleri içeren bir karışım ortaya çıkıyor. Ancak tahin pekmezin faydalarından yararlanmak için tüketim miktarına dikkat etmek gerekiyor.

TAHİN PEKMEZ GERÇEKTEN ENERJİ VERİYOR MU?

Tahin pekmez tüketiminin en bilinen nedenlerinden biri enerji sağlaması. Bu konuda ikilinin gerçekten belirli bir avantajı bulunuyor.

Pekmez, içerdiği doğal şekerler sayesinde vücudun kısa sürede kullanabileceği bir enerji kaynağıdır. Tahin ise yağ ve bitkisel protein içeriğiyle besin değerini artırıyor. 

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

Özellikle yoğun fiziksel aktivite gerçekleştiren, gün içerisinde enerji ihtiyacı artan kişiler için ölçülü miktarda tüketildiğinde beslenmeye katkı sağlayabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Tahin pekmez tüketmek, gün boyunca hissedilen yorgunluğun veya sürekli devam eden halsizliğin tedavisi anlamına gelmiyor. Yorgunluğun altında demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, tiroit sorunları veya farklı sağlık problemleri bulunabiliyor.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

KANSIZLIĞA İYİ GELİR Mİ? EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU

Tahin pekmez denildiğinde akla gelen ilk faydalardan biri kansızlıkla ilişkisi oluyor. Özellikle üzüm pekmezinin demir içerdiği bilindiğinden, bu karışımın kansızlığa iyi geldiği düşünülüyor.

Gerçekten de tahin ve pekmez belirli miktarlarda demir içeriyor. Tahin ayrıca magnezyum, kalsiyum ve bakır gibi mineraller bakımından da besleyici bir seçenek sunuyor. Ancak tahin pekmezin kansızlığı tedavi ettiğini söylemek doğru değil. 

Besinlerde bulunan demirin miktarı ve vücut tarafından emilme oranı farklılık gösterebiliyor. Üstelik pekmez çeşitlerinin mineral içerikleri de üretim yöntemine ve kullanılan meyveye göre değişiyor.

Demir eksikliği anemisi yaşayan kişilerin yalnızca tahin pekmez tüketerek bu sorunu çözmeye çalışması doğru değil. Öncelikle kan tahlilleriyle eksikliğin belirlenmesi ve doktorun uygun gördüğü tedavinin uygulanması gerekiyor.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

KEMİK SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNABİLİR

Tahin, susamdan elde edildiği için mineral bakımından dikkat çeken besinlerden biri. 

Özellikle kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle kemik sağlığını destekleyen beslenme düzeninde yer alabiliyor. 

Kalsiyum kemik ve dişlerin korunmasında önemli rol oynarken magnezyum da kemik metabolizmasında görev alıyor. 

Bu nedenle tahinin dengeli beslenme içerisinde tüketilmesi, günlük mineral alımına katkı sağlayabiliyor. Ancak kemik sağlığını korumak için yalnızca tahin pekmeze güvenmek yeterli değil. 

D vitamini, yeterli protein alımı, düzenli fiziksel aktivite ve çeşitli besin gruplarını içeren bir beslenme düzeni de büyük önem taşıyor.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Mİ?

Tahin pekmez için sıkça dile getirilen iddialardan biri de bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönünde.

Tahin, içerdiği bakır, çinko, demir ve diğer besin öğeleri sayesinde vücudun normal işleyişini destekleyen besinlerden biri. Pekmez de elde edildiği meyveye bağlı olarak bazı mineral ve bitkisel bileşenler içeriyor.

Bu özellikler, tahin pekmezin dengeli bir beslenme düzeninde yer almasını sağlayabiliyor. 

Bununla birlikte bu karışımın tek başına bağışıklığı güçlendirdiğini, grip ve soğuk algınlığını önlediğini ya da enfeksiyonları tedavi ettiğini gösteren yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.

Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için çeşitli sebze ve meyveler, yeterli protein, kaliteli uyku ve düzenli fiziksel aktivite birlikte değerlendirilmeli.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

TOK TUTAR MI, KİLO ALDIRIR MI?

Tahin pekmezin bir diğer özelliği de enerji yoğun bir besin olması. Tahindeki yağ ve protein, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissine katkıda bulunabiliyor. Ancak pekmezin şeker içeriği de oldukça yüksek.

Bu nedenle tüketilen miktar büyük önem taşıyor. Özellikle fazla miktarda tahin pekmez tüketmek, günlük kalori ihtiyacının aşılmasına ve zaman içerisinde kilo artışına neden olabiliyor.

Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin bu karışımı sınırsız tüketebileceği düşüncesine kapılmaması gerekiyor. Küçük porsiyonlar tercih edilmesi ve günlük beslenme planının tamamının dikkate alınması önem taşıyor.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

HER GÜN TAHİN PEKMEZ TÜKETİLİR Mİ?

Tahin ve pekmezi çocuklara yedirirken dikkatli olmakta fayda var.

Prof. Dr. Canan Karatay, tahinle birlikte tüketilen pekmezin sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi. 

Karatay, yüksek früktoz içeren pekmezlerin özellikle çocuklarda karaciğer yağlanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tahin pekmez, sağlıklı bir beslenme düzeninde ölçülü miktarlarda yer alabilir. Ancak her gün tüketilmesi herkes için gerekli veya uygun değil.

Özellikle diyabet hastalarının pekmezin yüksek şeker içeriğini dikkate alması gerekiyor. Kan şekerinde hızlı yükselişe neden olabilen pekmez, bu kişilerde porsiyon kontrolünü daha önemli hale getiriyor.

Tahin pekmez ikilisi gerçekten işe yarıyor mu? Tahin pekmez neye iyi gelir?

TAHİN PEKMEZ TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tahin pekmezden daha dengeli şekilde yararlanmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor:

NoTahin Pekmez Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
1Güvenilir üreticilerden alınan, içeriği açıkça belirtilmiş ürünler tercih edilmeli.
2İlave şeker veya farklı katkı maddeleri içeren ürünlere karşı dikkatli olunmalı.
3Büyük porsiyonlar yerine ölçülü miktarlarda tüketilmeli.
4Diyabet ve kilo kontrolü gibi özel durumlarda kişisel beslenme planı dikkate alınmalı.
5Tahin pekmez, ana öğünlerin ve diğer besin gruplarının yerine kullanılmamalı.

Tahin pekmez, besin içeriği sayesinde enerji ve bazı önemli mineraller sağlayan geleneksel bir besin kombinasyonu.

Ancak kansızlığı tedavi eden, bağışıklık sistemini tek başına güçlendiren veya bütün yorgunluk sorunlarını ortadan kaldıran bir karışım olarak değerlendirilmemeli. Asıl önemli olan, bu ikiliyi dengeli beslenmenin bir parçası olarak ve doğru miktarda tüketmek.

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ETİKETLER
#tahin pekmez
#kansızlık
#Diyabet hastaları
#enerji
#Susam Alerjisi
#Sağlık
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