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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:05

Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

Kış aylarının sevilen lezzetlerinden bal kabağı tatlısı, tahinle buluştuğunda hem lezzetini hem de besin değerini artırıyor. Babaannelerin tarif defterlerinden günümüze uzanan bu geleneksel tatlı, az malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:05

Bal kabağı tatlısı, Türk mutfağının en sevilen geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor. Üzerine dökülen ve eklenen cevizle lezzeti katlanan bu tatlı, özellikle kış aylarında sofralarda kendine yer buluyor. Babaannemin tarif defterinden çıkan bu özel tarifte, bal kabağı tatlısının tam kıvamında hazırlanmasının püf noktalarını ve tahinle nasıl servis edildiğini bir araya getirdim.

HABERİN ÖZETİ

Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Haberde, geleneksel tahinli bal kabağı tatlısının gerekli malzemeleri, kıvamını tutturmanın püf noktaları ve servis aşamaları anlatılmaktadır.
Tatlı için 1 kilogram bal kabağı, 1,5 su bardağı toz şeker, gerekirse 1 çay bardağı su ile servis için tahin ve dövülmüş ceviz gerekmektedir.
Lezzetli bir sonuç için sert, taze ve lifleri çok dağılmamış bal kabağı seçilmesi önerilmektedir.
Kabakların şekerle dinlendirilmesi kendi suyunu salmasını sağladığından pişirme aşamasında hemen su eklenmemelidir.
Tahinin pişirme sırasında değil servis aşamasında eklenmesi aromasını korumasına yardımcı olmaktadır.
Tatlının oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilmesi servis sırasında dağılmasını önlemektedir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

BABAANNEMİN TARİF DEFTERİNDEN GELENEKSEL BAL KABAĞI TATLISI

Bal kabağı tatlısı, az malzemeyle hazırlanan ve lezzetini kabağın kendi dokusundan alan geleneksel tatlılardan biri. Şekerle dinlendirilen bal kabağı, pişerken suyunu salarak yumuşuyor ve kendine özgü kıvamına ulaşıyor. Üzerine eklenen tahin ve ise tatlının lezzetini tamamlıyor.

Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

TAHİNLİ BAL KABAĞI TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Babaannelerin tarif defterlerinden çıkan geleneksel bal kabağı tatlısını hazırlamak için az sayıda malzeme yeterli. Kabağın kendi lezzetini korumak ve kıvamını tutturmak için doğru ölçüler kullanmak önem taşıyor.

Malzemeler:

  • 1 kilogram ayıklanmış bal kabağı
  • 1,5 su bardağı toz şeker (kabağın tatlılığına göre azaltılabilir)
  • 1 çay bardağı su (gerekirse)
  • Servis için tahin

  • Üzeri için dövülmüş ceviz

    Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

BAL KABAĞI TATLISININ PÜF NOKTALARI

Babaannemden aldığım tarifin püf noktasında, bal kabağını doğru seçmek ve pişirme süresini iyi ayarlamak yer alıyor. Tatlının lezzetli olması için öncelikle sert, taze ve lifleri çok dağılmamış bir bal kabağı tercih etmek gerekiyor. Kabakları şekerle bir süre dinlendirmek, kendi suyunu salmasını sağlıyor ve pişerken lezzetini daha iyi korumasına yardımcı oluyor. Bu nedenle pişirme aşamasında hemen su eklemek yerine kabağın saldığı suyu kontrol etmek önemli. Eğer yeterince su bırakmazsa az miktarda su ilave edilebilir. 

Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

Şeker miktarı da kabağın doğal tatlılığına göre ayarlanabilir. Tatlı piştikten sonra üzerine tahin gezdirmek ve ceviz eklemek ise lezzetini tamamlayan son dokunuş oluyor. Tahini pişirme sırasında değil, servis aşamasında eklemek hem aromasını korumaya hem de tatlıyı daha iştah açıcı sunmaya yardımcı oluyor.

Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

BAL KABAĞI TATLISI TAHİNLE NASIL SERVİS EDİLİR?

Bal kabağı tatlısı piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilmesi, servis sırasında dağılmasını önlemeye yardımcı oluyor. Soğuyan tatlıyı servis tabağına aldıktan sonra üzerine tahin gezdirebilir ve dövülmüş ceviz ekleyebilirsiniz. Tahinin kendine özgü aroması, bal kabağının tatlı lezzetiyle birleşerek ortaya güzel bir uyum çıkarıyor. Daha yoğun bir lezzet isteyenler tahin miktarını damak tadına göre artırabilir. Tatlıyı buzdolabında soğutarak da servis edebilirsiniz. Böylece özellikle tahin ve cevizle birlikte daha ferah bir tatlı elde edebilirsiniz.

Tahinle birleşince kalsiyum deposu olan bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Orijinal tarifi babaannemin defterinde buldum

Babaannelerin tarif defterlerinden günümüze uzanan bal kabağı tatlısı, tahin ve cevizle buluştuğunda sofraların sevilen lezzetlerinden birine dönüşüyor. Üstelik bu geleneksel tatlıyı hazırlamak için uzun bir malzeme listesine veya zahmetli bir yapım aşamasına ihtiyaç yok. Siz de bal kabağının mevsiminde bu tarifi deneyebilir, tahinin kendine özgü aromasıyla tatlınıza farklı bir lezzet katabilirsiniz. Bazen en güzel tarifler, yıllar boyunca saklanan eski defterlerin sayfalarında gizlidir.

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ETİKETLER
#ceviz
#tahin
#Türk mutfağı
#Babaanne
#bal kabağı tatlısı
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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