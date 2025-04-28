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 | Murat Makas

Kene korkusu başladı, uzman isim uyardı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, havalar ısındığında ortaya çıkan kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Ateş yüksekliği, morluklar ve diş eti kanaması gibi düzensiz bir kanama ile karşılaşıldığı takdirde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 15:32

Yaz mevsimine doğru ciddi ölüm tehdidi olan keneler kırsal alanlarda görülüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, kene hakkında bilgiler vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kene korkusu başladı, uzman isim uyardı

HAYVAN ALIMININ FAZLA OLDUĞU YERLERDE GÖRÜLÜYOR

Toker, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kene ısırığı ile bulaşan bir virüs. Maalesef Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde kırsal kesimlerde, hayvancılıkla uğraşılan yerlerde ve kırsal alanlarda görülüyor. Bu noktada kişiler bu virüsü taşıyan keneler ile ısırıldıktan sonra 1 haftalık içerisinde ateş yüksekliği, diş eti kanaması, öksürük ve vücutta nedensiz kanama bulguları ile seyredebilen bir tablo. İlk zamanlarda özellikle Yozgat, Tokat ve Çorum bölgesinde daha fazla görülüyordu ama Kayseri ve Sivas bölgelerinde de hayvan alımının fazla olması nedeniyle de bölgemizde özellikle nisan ayının ikinci yarısından itibaren haziran ve temmuz aylarına kadar bu vaka ile sık karşılaşıyoruz. Bu noktada kişilerin açık alanlarda bulunurken kapalı kıyafetler gitmeye çalışmaları, hayvan bakımlarını sağlarken herhangi bir keneyle karşılaştıklarında çıplak elleriyle temizlemek yerine eldiven kullanmalarını öneriyoruz. Piknik alanlarına gidildikten sonra mutlaka koltuk altı, kasık bölgesi ve kulan ve boyun arkası gibi yerlerin kene teması olup olmadığına yönelik kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda bu kontrollerin daha düzenli yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Kene korkusu başladı, uzman isim uyardı

VATANDAŞLARA KENE UYARISI

Toker, "Herhangi bir kene teması olduğunda korkmayacak şekilde bir sağlık kuruluşunda çıkarılması ve semptomların takibi gerekli oluyor. Eğer 2-3 günlük bir süre içerisinde ateş yüksekliği ya da morluklarda artma, diş eti kanaması gibi düzensiz bir kanama ile karşılaşıldığı takdirde de mutlaka sağlık kuruluşuna yeniden başvurulması ve takibe alınması gerekiyor. Kırım Kongo ülkemizde şuan için çok ölümcül seyretmiyor ama maalesef sıkıntılı seyreden ve ölümle sonuçlanan vakalar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle de sağlık kuruluşlarında kontrollerimizi yapmak lazım. Bu tür durumda da hastalarımıza hastane yatışı da sağlayarak destek tedavi ve kontrol altında bir süre takip ediyoruz" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Sağlık
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