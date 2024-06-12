Klima kullananlar dikkat! Bakan Koca uyardı: Hastalık üflüyor..

12 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:35

MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! Sıcak ve kuru havaya dikkat: Uzun süre durmayın

MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! Sıcak ve kuru havaya dikkat: Uzun süre durmayın

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrası vatandaşlar çareyi klimalarda buldu.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Emin Gemcioğlu ise klimalardan kaynaklı hastalıklar konusunda vatandaşları tedbirli olmaya konusunda uyardı.

DİKKAT EDİLMEZSE HASTALIK ÜFLÜYOR!

Klimaların yoğun kullanıldığı ortamda nem miktarının azalmasına bağlı olarak hava kuruluğunun yaşandığında dikkat çeken Gemcioğlu, "Gözlerimizde ve üst solunumu yollarımızda kuruluklar gerçekleşiyor. Özellikle farenjit, tonsilit gibi soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırıyor." dedi.

BAŞ AĞRINIZIN SEBEBİ: KLİMA OLABİLİR!

Öte yandan klimalar oda ısısını çok hızlı bir şekilde soğutmasının, baş ağrısı, kas ağrısına sebep olabilir diyen Gemcioğlu, "Bunların önüne geçilebilmesi için odanın nem oranının yüzde 40-50 oranında tutulması gerekiyor. Aralıklarla pencerelerin açılıp odaya temiz hava sağlanması ve dış ortam ile iç ortam arasında da ısı farkının 7-8 dereceden yüksek olmamasına dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.