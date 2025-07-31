Klimanın önünde oturup sağlığınızla oynamayın! Serinlemek için kilit formül: Evde hazırlanabilir

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar herkesi bunalttı. Hem serin kalmak hem de sağlığını korumak isteyen vatandaşlar, doğal yöntemlere başvurmaya başladı.

SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Özellikle su tüketiminin artırılmasının önemine dikkat çeken Aktar Metin Ağılönü, su içmekte zorlananların nane, maydanoz ve limon gibi doğal aromalarla suyu tatlandırarak daha kolay tüketebileceklerini söyledi.

"DOĞAL ŞURUPLAR EVDE HAZIRLANABİLİR"

Hazır meyve suları yerine içeriği bilinen ve doğal ürünlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını aktaran Ağılönü, “Ahududu, kayısı, vişne gibi meyveler kaynatılarak evde doğal şuruplar yapılabilir. Bunun yanı sıra bu tür şurupların hazır olarak satılanları da aktar veya güvenilir noktalardan temin edilebilir. Her iki durumda da daha sağlıklı bir tercih yapılmış olur” dedi.

"YAZIN FAVORİSİ KAVUN KARPUZ"

Sıcak havalarda su oranı yüksek meyvelerin serinletici özelliğinden faydalanılması gerektiğini ve bağışıklığı desteklenmek için bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Ağılönü, "Kavun, karpuz gibi meyveler vücudun hem sıvı hem de besin ihtiyacını karşılamak açısından oldukça önemli. Ayrıca hibiskus, kızılcık, karabaş otu gibi çayların tüketimi bağışıklık sistemine katkı sağlar" diye konuştu.

"BAHARATLAR VÜCUDU YORUYOR"

Yaz aylarında beslenmede dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurun baharat kullanımı olduğunu belirten Ağılönü, "Karabiber, pul biber, kimyon, yeni bahar gibi baharatlar metabolizmayı hızlandırdığı için vücudu daha çok yorabilir. Bu nedenle yaz aylarında bu tarz baharatlar mümkün olduğunca az kullanılmalı. Kışın ise bu ürünler vücudu soğuğa karşı korur, ama yazın tam tersi etki yapar" ifadelerini kullandı.