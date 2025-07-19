Karpuz zehirler mi? Uzman isimden çarpıcı mesajlar

Yaz sıcaklarında buz gibi bir dilim karpuza kim hayır diyebilir? Dikkat edilmezse bu ferahlatıcı lezzet, masum bir keyiften ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebilir. Karpuz tüketimindeki gizli tehlikeye dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Karpuz kesildikten sonra en fazla 2 saat içinde tüketilmelidir.” dedi.

KABUĞUNDAKİ BAKTERİLER İÇ KISMA GEÇEBİLİR

Prof. Dr. Göral, karpuzun toprağa temas eden bir meyve olduğuna dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Taşıma sırasında, markette, evde birçok yere temas ediyor. Kabuğu üzerinde ciddi oranda bakteri barındırabilir. Karpuzu kesmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkamak gerekir. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler iç kısma bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir.”

BELİRTİLER BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Karpuz kaynaklı zehirlenmelerde bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Prof. Dr. Göral, “Hastalık hafif seyredebileceği gibi, bazı vakalarda orta ve ağır tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı” diye konuştu.

PİKNİKTE KESİLEN KARPUZ 1 SAATTE TÜKETİLMELİ

Karpuzun yaz mevsiminde piknik sofralarının da vazgeçilmezi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Göral, “Açık havada bakteriler daha hızlı ürer. Bu yüzden kesilen karpuz en fazla 1 saat içinde tüketilmeli. Kesilmiş karpuz buzdolabında bile uzun süre bekletilmemeli” dedi. Karpuz tüketirken dikkat edilmesi gereken temel hijyen kurallarını da sıralayan Prof. Dr. Göral şunları kaydetti: “Karpuz kesilmeden önce kabuğu mutlaka yıkanmalı. Kesim öncesi eller yıkanmalı. Bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Kesilmiş karpuz uzun süre dışarıda bekletilmemeli.”

“KARPUZDAN KORKMAYIN, AMA KURALLARA UYUN”

Yaz aylarında karpuz tüketmenin sağlığa birçok faydası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göral, “Karpuz su, şeker ve vitamin içeriğiyle faydalı bir meyvedir. Ancak hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde zehirlenmeye yol açabilir. Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun” diyerek sözlerini tamamladı.