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Editor
 | Emir Yücel

Karpuz zehirler mi? Uzman isimden çarpıcı mesajlar

Yazın en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuz, hijyen kurallarına dikkat edilmeden tüketildiğinde ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Karpuzun kabuğu bakterilerle dolu olabilir, kesmeden önce mutlaka yıkanmalı” uyarısında bulundu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 12:22

Yaz sıcaklarında buz gibi bir dilim karpuza kim hayır diyebilir? Dikkat edilmezse bu ferahlatıcı lezzet, masum bir keyiften ciddi bir tehdidine dönüşebilir. tüketimindeki gizli tehlikeye dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Karpuz kesildikten sonra en fazla 2 saat içinde tüketilmelidir.” dedi.

Karpuz zehirler mi? Uzman isimden çarpıcı mesajlar

KABUĞUNDAKİ BAKTERİLER İÇ KISMA GEÇEBİLİR

Prof. Dr. Göral, karpuzun toprağa temas eden bir meyve olduğuna dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Taşıma sırasında, markette, evde birçok yere temas ediyor. Kabuğu üzerinde ciddi oranda bakteri barındırabilir. Karpuzu kesmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkamak gerekir. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler iç kısma bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir.”

Karpuz zehirler mi? Uzman isimden çarpıcı mesajlar

BELİRTİLER BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Karpuz kaynaklı zehirlenmelerde bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Prof. Dr. Göral, “Hastalık hafif seyredebileceği gibi, bazı vakalarda orta ve ağır tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı” diye konuştu.

Karpuz zehirler mi? Uzman isimden çarpıcı mesajlar

PİKNİKTE KESİLEN KARPUZ 1 SAATTE TÜKETİLMELİ

Karpuzun yaz mevsiminde piknik sofralarının da vazgeçilmezi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Göral, “Açık havada bakteriler daha hızlı ürer. Bu yüzden kesilen karpuz en fazla 1 saat içinde tüketilmeli. Kesilmiş karpuz buzdolabında bile uzun süre bekletilmemeli” dedi. Karpuz tüketirken dikkat edilmesi gereken temel kurallarını da sıralayan Prof. Dr. Göral şunları kaydetti: “Karpuz kesilmeden önce kabuğu mutlaka yıkanmalı. Kesim öncesi eller yıkanmalı. Bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Kesilmiş karpuz uzun süre dışarıda bekletilmemeli.”

Karpuz zehirler mi? Uzman isimden çarpıcı mesajlar

“KARPUZDAN KORKMAYIN, AMA KURALLARA UYUN”

Yaz aylarında karpuz tüketmenin sağlığa birçok faydası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göral, “Karpuz su, şeker ve vitamin içeriğiyle faydalı bir meyvedir. Ancak hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde zehirlenmeye yol açabilir. Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun” diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER
#gıda zehirlenmesi
#karpuz
#hijyen
#Sağlık
#Sağlık Uyarısı
#Yaz Meyveleri
#Gastroenteroloji
#Sağlık
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