Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye ağır sözler!

Leroy Sane transferinin Almanya'daki etkileri devam ediyor. Tüm eleştirilerden sonra şimdi de Oliver Kahn sürece dahil oldu ve Leroy Sane için net konuştu.
Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in unutulmaz kalecisi Oliver Kahn, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman da kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." dedi.