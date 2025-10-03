Menü Kapat
TGRT Haber
Futbol
 Burak Ayaydın

Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye ağır sözler!

Almanya futbolunun efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaraylı Leroy Sane hakkında kritik yorumlarda bulundu. Sky Sport'a konuşan eski eldiven, Leroy Sane'ye dair çarpıcı tespitler gerçekleştirdi.

Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye ağır sözler!
transferinin Almanya'daki etkileri devam ediyor. Tüm eleştirilerden sonra şimdi de Oliver Kahn sürece dahil oldu ve Leroy Sane için net konuştu.

Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye ağır sözler!

OLIVER KAHN'DAN LEROY SANE ÇIKIŞI

ve 'in unutulmaz kalecisi Oliver Kahn, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman da kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi 'a uyum sağlaması gerekiyor. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." dedi.

Oliver Kahn'dan Leroy Sane'ye ağır sözler!

Sıkça Sorulan Sorular

LEROY SANE NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Yıldız hücumcu, Bayern Münih ile yeniden anlaşmamasının ardından çok tepki görmüştü.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!
Nicolo Zaniolo'dan samimi itiraf: "Hatalar yaptım"
