Nicolo Zaniolo'dan samimi itiraf: "Hatalar yaptım"

Nicolo Zaniolo'dan kariyer kritikleri geldi. Futbol yaşamına kiralık olarak Udinese'de devam eden İtalyan yıldız, samimi itiraflarda bulundu.

NICOLO ZANIOLO'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

"Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udinese'de kendimi harika hissediyorum. Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum. 3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum. Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum, böyle devam etmeliyim. Tekrar yapmayacağım bir şey var mı? Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır. Bir yandan; bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum. 18 yaşında, Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."