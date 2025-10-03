Menü Kapat
Futbol
 Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo'dan samimi itiraf: "Hatalar yaptım"

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Esasen ise yetenekli futbolcu, hatalarından bahsetti ve pişman olduğunu belirtti.

Nicolo Zaniolo'dan samimi itiraf:
Nicolo Zaniolo'dan kritikleri geldi. Futbol yaşamına kiralık olarak 'de devam eden İtalyan yıldız, samimi itiraflarda bulundu.

Nicolo Zaniolo'dan samimi itiraf: "Hatalar yaptım"

NICOLO ZANIOLO'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

"Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udinese'de kendimi harika hissediyorum. Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum. 3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum. Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum, böyle devam etmeliyim. Tekrar yapmayacağım bir şey var mı? Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır. Bir yandan; bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum. 18 yaşında, gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."

Nicolo Zaniolo'dan samimi itiraf: "Hatalar yaptım"

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO'NUN GALATASARAY'DAKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
26 yaşındaki hücumcunun, Galatasaray ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
