Ankara'nın bir ilçesinde büyük şok! 3 gün boyunca su akmayacak

Ankara'da Kesikköprü içme suyu hattında borulardaki patlaklar nedeniyle susuzluk sorunu büyüdü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kesintinin pazartesi sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.

6 EKİM'E KADAR SU YOK

Gölbaşı ilçesinin çok sayıda mahallesinde 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar zorunlu su kesintisinin uygulanacağı açıkladı.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.

Bugün saat 15.00'ten 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

30 MAHALLEDE SU YOK

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı."