 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı resmileşti!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve ekibinin görev dağılımı belli oldu. An itibarıyla Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden sürece dair bildiri yayınladı.

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı resmileşti!
Burak Ayaydın
03.10.2025
03.10.2025
Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi. İşte başkanlığındaki sarı lacivertli yöneticilerin nihai listesi:

BAŞKAN

Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı resmileşti!

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı resmileşti!

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!
FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO SÜRECİ NE DURUMDA?
Başkan Sadettin Saran, İtalyan hocayla özel görüşmüş ve yola kendisiyle devam edeceklerini açıklamıştı.
