Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray ve çocukluk detayı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, TNT Sports'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha, çocukluk günlerindeki Galatasaray anılarından bahsetti.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray ve çocukluk detayı!
Burak Ayaydın
03.10.2025
03.10.2025
'ın sansasyonel transferlerinden , sarı kırmızılı formaya dair samimi itiraflar gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, kalbinde her zaman için tek bir takım olduğuna dikkat çekti.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray ve çocukluk detayı!

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN GALATASARAY SÖZLERİ

"Her insanın kalbinde bir takım vardır, benim için o her zaman Galatasaray oldu. Çocukluğumda küçük bir televizyonun başında Galatasaray'ın UEFA maçlarını izleyerek büyüdüm. Galatasaray, benim hayatımda çok büyük bir yere sahip. 35 yaşında olmama rağmen motivasyonum çok yüksek. İçimde öyle bir tutku var ki bu kulüp için sahip olduğum her şeyi ortaya koymaya hazırım. Başarıyı bu camiaya getirmek için var gücümle çalışacağım."

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray ve çocukluk detayı!

