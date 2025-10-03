Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Victor Osimhen için İngiltere'de çarpıcı sözler: Galatasaray maçından sonra geri adım attı!

Galatasaray ve Liverpool'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Victor Osimhen zaman zaman tek başına tempoyu yükseltmişti. Esasen ise Victor Osimhen'in Liverpool karşısındaki oyuna etkisinden çok etkilenen Gary Lineker, Nijeryalı yıldızdan özür diledi.

Victor Osimhen için İngiltere'de çarpıcı sözler: Galatasaray maçından sonra geri adım attı!
'ın yıldız hücumcusu ; zaferinde başrolde yer almış ve hem mücadelesiyle hem de golüyle, maçın oyuncusu seçilmişti. Halihazırda Victor Osimhen'in sahadaki etkisini detaylıca inceleyen İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Victor Osimhen hakkında daha önce yaptığı yorumların yanlış olduğunu ifade etti.

Victor Osimhen için İngiltere'de çarpıcı sözler: Galatasaray maçından sonra geri adım attı!

GALATASARAY'IN YILDIZI VICTOR OSIMHEN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Uzun yıllardır yorumculuk yapan efsane futbolcu Gary Lineker, Victor Osimhen'den övgüyle bahsetti ve "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." dedi. İlave olarak ise diğer yorumcular da efsane futbolcuyu destekledi ve Galatasaray'ın yıldızının karşılaşmaya damga vurduğunun altını çizdi.

Victor Osimhen için İngiltere'de çarpıcı sözler: Galatasaray maçından sonra geri adım attı!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN FIRTINASI

Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda kupalar kazanan Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla toplamda 46 maça çıkmış ve 40 gol ile 8 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.

Victor Osimhen için İngiltere'de çarpıcı sözler: Galatasaray maçından sonra geri adım attı!

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, yıldız golcüyü 75 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
