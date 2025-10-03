NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutası Türkiye'de: Devir teslim töreni yapıldı!

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutasını 1 yıl süreyle İtalya'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Tümgeneral Özkan Ulutaş, KFOR'un bugüne kadar Kosova'ya önemli katkılar sunduğunu belirterek, "KFOR, Kosova için çok iyi hizmetlerde bulundu ve doğabilecek her güvenlik tehdidine karşı hazırdır. Önceliğim, güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlamak ve tüm toplulukların güvenliğini korumak olacak" ifadelerini kullandı.

KFOR'UN ROLÜ KRİTİK

Görevi devreden Tümgeneral Enrico Barduani ise KFOR asker sayısının 1999'a kıyasla bugün daha az olduğunu hatırlatarak bunun ülkedeki güvenliği kanıtladığını dile getirdi. Ancak hala çözülmemiş meseleler bulunduğunu belirten Barduani, KFOR'un rolünün kritik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de törende yaptığı konuşmada, KFOR'un barışa olan katkısından dolayı teşekkür etti. Osmani, ülkesinin NATO'ya üyelik hedefini yeniden dile getirerek, "Kosova, istikrarı, reformları ve halkının kararlılığıyla sürekli olarak ortaklığa olan bağlılığını kanıtlamıştır. Bugün elde edilen barışın yarının kalıcı barışı olabilmesi için müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Osmani ayrıca, Kosova'nın geçmişe döndürülmek istenmesine izin vermeyeceklerini ve otokratlara taviz verilmeyeceğini vurguladı.

26 YILDIR GÖREV ALIYOR

Tümgeneral Özkan Ulutaş, KFOR komutanlığı görevini 2023-2024 döneminde de üstlenmişti. NATO'nun 1999'da Sırbistan'a yönelik başlattığı hava operasyonunun ardından NATO'ya bağlı Barış Gücü misyonu, 12 Haziran 1999 tarihinden bu yana Kosova'da görev yapıyor. KFOR'da NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan çok sayıda ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor. Türk askeri, KFOR bünyesinde 26 yıldır görev alıyor.