Yangında küle dönen odadan sağlam çıktı: Kedinin saklandığı yer dikkat çekti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Örnek Mahallesi 1538. Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki bir daierede çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Evin kedisi Gofret'in alevlerden kurtulmak için saklandığı yer dikkat çekti.

EV SAHİBİ KADIN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı evde yoğun çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunmayan ve yangın haberini alınca koşarak evine dönen ev sahibi kadın, evinin önüne geldiğinde sağlık sorunu nedeniyle fenalaştı. Ev sahibine sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta müdahalede bulunuldu.

EVİN KEDİSİ GOFRET ÖLDÜ SANILIRKEN DOLABIN ARKASINDAN ÇIKTI

Diğer taraftan yangın sırasında evde bulunup kendilerini dışarı atan 2 kişi, evin içerisinde Gofret ismini verdikleri kedilerinin bulunduğunu ve yanmış olabileceğini belirttiler. Yeniden eve dönen itfaiye görevlileri, evde dolabın arkasında korkuyla saklanan kediyi bularak dışarı çıkardı.

Yangın sırasında zarar görmemesine rağmen aşırı derecede korktuğu gözlenen kediyi ekipler severek sakinleştirmeye çalıştı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.