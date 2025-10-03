Menü Kapat
Benim Sayfam
22°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Yangında küle dönen odadan sağlam çıktı: Kedinin saklandığı yer dikkat çekti

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında bir evin odası küle döndü. Ev sahibi kadının kedisinin öldüğü düşünülürken yangında ağır hasar evden sağ çıkması sevindirdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 18:32

Antalya'nın ilçesinde Örnek Mahallesi 1538. Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki bir daierede çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Evin kedisi Gofret'in alevlerden kurtulmak için saklandığı yer dikkat çekti.

Yangında küle dönen odadan sağlam çıktı: Kedinin saklandığı yer dikkat çekti

EV SAHİBİ KADIN FENALAŞTI

ekipleri alevlerin sardığı evde yoğun çalışma sonucu kontrol altına aldı. sırasında evde bulunmayan ve yangın haberini alınca koşarak evine dönen ev sahibi kadın, evinin önüne geldiğinde sağlık sorunu nedeniyle fenalaştı. Ev sahibine sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangında küle dönen odadan sağlam çıktı: Kedinin saklandığı yer dikkat çekti

EVİN KEDİSİ GOFRET ÖLDÜ SANILIRKEN DOLABIN ARKASINDAN ÇIKTI

Diğer taraftan yangın sırasında evde bulunup kendilerini dışarı atan 2 kişi, evin içerisinde Gofret ismini verdikleri kedilerinin bulunduğunu ve yanmış olabileceğini belirttiler. Yeniden eve dönen itfaiye görevlileri, evde dolabın arkasında korkuyla saklanan kediyi bularak dışarı çıkardı.

Yangında küle dönen odadan sağlam çıktı: Kedinin saklandığı yer dikkat çekti

Yangın sırasında zarar görmemesine rağmen aşırı derecede korktuğu gözlenen kediyi ekipler severek sakinleştirmeye çalıştı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında küle dönen odadan sağlam çıktı: Kedinin saklandığı yer dikkat çekti
