Denizli'de gün yüzüne çıkarıldı! Tam 2600 yıllık keşif

Kutsal alanda, Ana Tanrıça Matar (Kybele) adına gerçekleştirilen bereket ve hasat törenlerine dair çok sayıda arkeolojik iz de tespit edildiğimi belirten Doç. Dr. Kolancı, "Tanrıçanın bereketini takdis amacıyla yapılan tahıl ve sıvı sunularıyla ilişkili çok sayıda kayaya oyulmuş libasyon çanakları, kuyular ve akıtma kanallarını açığa çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Attouda Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan bu kutsal alan, Friglerin dini ritüelleri ve inanç coğrafyası hakkında yeni veriler sunuyor. Uzmanlar, keşfin Anadolu arkeolojisine katkı sağlayacak en önemli keşifler arasında yer aldığını belirtiyor.