Kamyon şaha kalktı! Rizeliler 'Hızır' gibi yetişti

Rize'de seyir halindeki demir yüklü kamyon yol ortasında bir anda geriye doğru yattı. Demir ve çeşitli metaller yüklü olan kamyon yokuş çıkarken geriye doğru kaydı. Kaymanın ardından ön tekerleri havalanan araç arkası yere oturdu. Mahalle sakinleri olay anında panik yaşadıktan sonra kamyon şoförüne yardıma koştu. Arkasında araç ve yaya olmaması sayesinde faciadan dönülen olayda kamyonu vatandaşlar üstüne çıkarak indirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.