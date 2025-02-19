Konserve ton balığı sağlıklı mı? Beslenme uzmanı açıkladı

Tüm dünyada yaygın olarak tüketilen ton balıkları tartışma konusunu oldu. Avrupa'da üretilen konserve ton balıklarının yarısından fazlasında sınırın çok üzerinde 'cıva' tespit edilmesi üzerine ürünler marketlerden toplatılmıştı. Konserve ton balığının sağlıklı olup olmadığıyla ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

KONSERVE TON BALIĞI SAĞLIKLI MI?

BBC Good Foods'un araştırmasına göre, konserve ton balığı uygun fiyatlı bir protein kaynağı olarak önemli bir temel gıda maddesi olarak değerlendirilebilir.

Kullanışlı ve yüksek protein içeren konserve ton balığı birçok kişi için vazgeçilmez bir yiyecek. BBC Good Foods, konserve ton balığının sağlıklı seçim olup olmadığını araştırdı. BBC'nin beslenme uzmanı Nicola Shubrook, araştırmadan çıkan sonuçları şöyle paylaştı:

KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYOR

''Balık, yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır ve konserve ton da uygun fiyatlı bir protein kaynağı olarak önemli bir temel gıda maddesi olarak değerlendirilebilir. Protein kaynağı olmasının yanı sıra, ton balığı gibi balıklar ve deniz ürünleri, taurin amino asidinin yararlı bir kaynağıdır. Araştırmalar, bu amino asidin kalp hastalıklarına karşı korunmada yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ton balığı en iyi D vitamini kaynaklarından biri. Sadece 85 gram konserve ton balığı önerilen günlük seviyenin yüzde 50'sini sağlıyor.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Hem taze hem de konserve ton balığı, sinir sistemini ve cildi destekleyen niasin (B3) başta olmak üzere faydalı bir B vitamini kaynağı. Ton balığı ayrıca sağlıklı kemikleri ve kas kasılmalarını destekleyen kalsiyum; enerji için gerekli olan magnezyum ve bağışıklık sistemini, kemik gücünü ve beyin fonksiyonlarını destekleyen D vitamini içeriyor.

SPORCULAR İÇİN İDEAL BESİN

100 gramlık yenilebilir bir porsiyonda sadece 1 gram yağ bulunur. Kilo yönetimine yardımcı olur. Konserve ton balığı da dahil olmak üzere ton balığı yağ ve kalori bakımından düşük, ancak protein bakımından yüksek, bu da kilo vermeye çalışanlar için onu faydalı bir besin haline getiriyor.

GÖZ KURULUĞU RİSKİNİ DE AZALTIYOR

Sağlık alanında çalışan 40 bin kadın üzerinde yapılan bir çalışmada haftada birden fazla porsiyon ton balığı yiyen kadınların göz kuruluğu riskinin yüzde 68'e varan oranda azaldığı görüldü.

"KONSERVEDEKİ CIVA RİSKİ TAZE TON BALIĞINDAN DAHA AZ"

Denizlerdeki ağır metal birikimi konusunda endişesi olanlara da konserve ton balığı daha sağlıklı bir alternatif sunuyor. Konserve ton balığı, konserve için kullanılan daha küçük boyutlu balıklar nedeniyle taze ton balığından daha az cıva riskine sahip. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA haftada yaklaşık iki veya üç porsiyon light ton balığı ve haftada sadece bir porsiyon beyaz ton balığı öneriyor.''