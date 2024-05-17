Koronavirüs kabusu geri döndü: FLİRT varyantı dünyanın her yerinde! Türkiye'de FLİRT virüsü var mı?

17 May 2024 09:08 - Güncelleme : 17 May 2024 09:36

Dünya genelinde hastaneler hapşırma, boğaz ağrısı ve ateş şikayetleriyle gelen hastalarla doldu. Bu belirtilerin altında koronavirüs varyantı FLİRT virüsü çıktı. İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde 2019 yılında çıkan koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Amerika'da koronavirüsün son varyantı olan FLİRT virüsü tespit edildi.

KORONAVİRÜS KABUSU GERİ DÖNDÜ: FLİRT VARYANTI DÜNYANIN HER YERİNDE!

Hindistan'a Çin'de Japonya da ortaya çıkan FLİRT virüsü Amerika'da son 3 ayda 24 ölüme neden oldu. New York Tımes'ta yer alan habere göre; virüs tüm varyantlardan daha hızlı yayılıyor. Bu kez şiddetli bir şekilde boğaz ağrısına kaşınmasına ve şişmesine neden olduğu tespit edildi.

Hastaların yüzde 80'inde olan boğaz şikayetleri akabinde yerini öksürük, ateş ve sinüs akıntısına bırakıyor. Uzmanlar uluslararası uçuşlarla virüsün her yere yayılmış olacağını vurguladı. Ancak bunun tespitinin zor olduğu bildirildi. Virüse yakalanan hastaların 2 hafta sonra aynı şiddetli belirtileri yeniden yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE'DE FLİRT VİRÜSÜ VAR MI?

İngiltere'deki yetkililer ise geçen hafta ülke genelinde grip vakalarının arttığını nedeninin ise FLİRT olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Ülkemizde de son günlerde acillere gelen grip vaka sayılarında ciddi artış var. Ancak henüz FLİRT virüsünün ülkemizde olup olmadığına dair resmi bir açıklama yok.

Uzmanlar 2019 yılında başlayan pandemi kurallarının devam etmesi yönünde resmi açıklamada bulundu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yayınladıkları bildirimde maske kullanımı ve güçlü bağışıklık sistemine dikkat çekti. Bunun için doğal antibiyotikler öneren uzmanlar, toplu alanlarda temastan uzak durulması ve ellerin sık sık yıkanmasını istedi.