Bahar alerjisi yüzde 30 oranında arttı! Isınmayan havalar, bitmeyen hastalıklara yol açtı

16 May 2024 08:58 - Güncelleme : 16 May 2024 09:38

2024 yılının ilkbahar ayları bitmek üzere olmasına rağmen yağmur ve rüzgarlı havaların bitmemesi hastalıklarında bitmemesine yol açtı. Isınmayan havalar insan vücudunun sıcaklığını olumsuz etkiler. Bu durumun yanı sıra rüzgarlı havalar sürekli polen ya da toz taşıması sinüslerde de tıkanma oranlarını arttırdı. İki sağlık sorunun aynı anda yaşanması da bahar alerjilerinde oranı artırdı.

BAHAR ALERJİSİ YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI!

Bilimsel olarak yapılan araştırmalarda bahar alerjisinde yaşanan bu artış tamamen iklim değişikliğinden kaynaklı olduğu tespit edildi. İklim değişikliğine bağlı değişen hava sıcaklığı geniz kaşıntısına, sinüs yanmalarına öksürük ve hapşırma krizlerine neden oluyor. Öte yandan gündelik hayatta bir kişi 2 haftada bir aynı formda belirtiler göstererek hastalandığı ortaya çıktı.

ABD'de yapılan araştırmada alerjinin tespit edildiği 1990 yılından bu yana hava değişimine bağlı yaşanılan hastalıkların 2024 yılında 2 ayda yüzde 30 artması paniğe neden oldu. Uzmanlar yoğun rüzgarlı günlerde kişilerin maske ile dışarı çıkmasını tavsiye ediyor. Michigan Üniversitesi'nde yapılan araştırmada özellikle Orta Asya, Uzakdoğu ve Afrika kıtalarında yaygın olarak görüldüğü tespit edildi.

Öte yandan uzmanlar polenler parçalandıkça havaya karışma olasılığının artığını nemli iklimlerde ev ortamında yüksek oranda kaldığını açıkladı. Küfün artışı nefes darlığına ve akciğer tıkanmalarına hatta gerekli önlemler alınmadığında akciğerde lekenlenmelere yol açar. Şiddetini artıran bahar alerjisini tetikleyen bir diğer durum da çevre kirliliği, su kirliliği ve uzmana danışılmadan kullanılan antibiyotik ilaçlar oldu.