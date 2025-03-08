Kovid-19 aşısı zannediliyordu! Ani genç ölümlerin sebebi ortaya çıktı

Dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve ani ölümlere sebep olan koronavirüs ile ilgili milyonlarca insanın üzerinde araştırma yapıldı. Birçok ülkede ölüm sebebi olarak gösterilen Kovid-19 aşıları yeni tartışmaları alevledi. Son zamanlarda artan ani genç ölümlerin sebebi ortaya çıktı.

Koroavirüs salgınıyla ilgili yeni araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Son dönemlerde artan genç ölümlerin sebebi de bu araştırma sayesinde ortaya çıktı. Kovid-19 salgını sonrası özellikle acil servislerde genç hastalarda ani ölümle sonuçlanan akciğer ve kalp/damar hastalıklarında ciddi artış olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, İngiltere'de 46 milyon kişide araştırmaların yapıldığını söyledi.

KALP VE BEYİN DAMARLARINDAKİ HASARA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kovid-19 aşılarının damar tıkanıklığı sonucu kalp krizi ve inme riskini azalttığı belirtildi. Şevket Özkaya konuya ilişkin şunları söyledi:

Vücudumuzda damar tıkanıklığı gelişmesinde ve akciğer, kalp ve beyin damarlarında ölümle sonuçlanan olaylara neden olan 3 temel faktör vardır. Damar iç duvarında (endotel) hasar; ameliyat, hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması, pıhtılaşmaya yatkınlık yapan genetik ve ilaç kullanımı (doğum kontrol hapları vb). Bu 3 faktörden en önemlisi olan damar iç duvarı (endotel) hasarı olup, kovid-19 virüsü ile enfekte olan bir kişide virüs yüküne bağlı gelişen özellikle 'sitokin' fırtınası başta olmak üzere, kan plazmasının toksik ve tahrip edici damar iç duvarında ciddi hasar yapıyor, pıhtı oluşumunun ilk aşaması gerçekleşiyor. Ayrıca hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması ile pıhtı oluşumuna neden oluyor ve ölümcül sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Özellikle gençlerin kovid-19 sonrası bozulmuş damar yapısı, ağır egzersiz ve spor ile ölümcül kalp krizlerine neden oluyor.

ANİ ÖLÜMLERİN SEBEBİ

Şener Özkaya, "Aşılar özellikle salgın döneminde insan vücudundaki virüs yükünü azaltarak, hem hastalığın ağır geçirilmesine hem de kan plazmasının damar iç duvarındaki bu harap edici etkisini azaltıyor. Buna bağlı damar tıkanıklıklarını da azalttığı ve akciğer, kalp ve beyin damarlarındaki ölümcül tıkanıklarını da azalttığını düşünüyoruz. Sonuç olarak, ani artan genç ölümlerinden kovid-19 aşıları değil, kovid-19 virüsünün damar hasarına yaptığı hasar nedeniyle olduğu kanıtlanmış oldu" şeklinde konuştu.