Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kullanımı çok yaygın, ölümcül riski yüksek! Doktorlar uyardı: İşte ağrı kesicilerde en ciddi belirti

Ağrı kesici kullanmanın riskli olduğunu belirten uzmanlar, doktor kontrolü olmadan kullanıldığında ortaya çıkan kötü hastalıklara değindi. Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, bilinçsiz ağrı kesici kullanımın zararlarını sıraladı.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:56

Ağrı kesicilerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Binlerce vatandaş en ufak ağrıda çeşitli ağrı kesici ilaçlarına başvuruyor ancak uzmanlar doktor kontrolünde kullanımın olması gerektiğini belirtiyor.

Kullanımı çok yaygın, ölümcül riski yüksek! Doktorlar uyardı: İşte ağrı kesicilerde en ciddi belirti

Uzmanlar, bilinçsiz ve aşırı ağrı kesici kullanımının kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
En ufak ağrıda ağrı kesici kullanmak, bazı ağrı kesicilerin kalp krizini tetikleyebileceği bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.
Kalp hastaları, doktor kontrolü dışında kendi kendilerine ağrı kesici almamalıdır.
Kalbi korumak için düzenli uyku, sağlıklı beslenme, egzersiz ve stresten uzak durmak önemlidir.
40 yaş üzerindekilere kardiyovasküler açıdan düzenli muayene yaptırmaları önerilmektedir.
Ağır sporlar antrenör gözetiminde yapılmalı, protein tozları veya hormon takviyeleri önerilmemektedir.
Geç saatlerde ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.
NSAID grubu ağrı kesiciler mide, böbrek ve karaciğer hasarına, ayrıca bağımlılığa yol açabilir.
Aşırı ağrı kesici kullanımı, migren gibi durumlarda daha şiddetli baş ağrılarına neden olarak kısır döngü yaratabilir.
Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, bilinçsiz kullanılan ağrı kesicilerin kalp krizini tetikleyebildiği uyarısında bulundu. Yener, AA muhabirine, ani göğüs ağrısı, sıkışma, beraberinde terleme, çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtileri olabileceğini söyledi.

KALP SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dünyada her yıl milyonlarca insanın kardiyovasküler hastalıktan vefat ettiğini vurgulayan Yener, kalbi korumak için düzenli uykunun, sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemli olduğunu kaydetti. Yener, insanların çoğu zaman masum gördükleri bazı yanlışların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"En ufak baş veya kas ağrısı olduğu zaman insanlar hemen ağrı kesici haplardan kullanıyor. Yakın tarihte yapılan bilimsel çalışmalar, bazı ağrı kesicilerin kalp krizini tetiklediğini ortaya koydu. Buna dair yayınlar var. Özellikle kalp hastaları, 'ağrım var' diyerek kendi kendine ağrı kesici almamalı. Ağrı kesiciler kullanılacaksa doktor kontrolünde olmalı."

KONTROLSÜZ AĞIR SPORLAR VE SİGARADAN UZAK DURUN!

Sağlık Bakanlığının önceliğinin tedavi etmekten ziyade, korumak olduğunu belirten Yener, 40 yaş üzerindekilere kardiyovasküler açıdan muayenelerini düzenli yaptırmalarını önerdi.

Yener, kalbi korumak için stresten uzak durmak gerektiğini vurgulayarak, "Günde en az 7 saat uyumak, düzenli beslenmek, yürüyüş, egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak lazım." dedi.

Ağır sporların antrenör gözetiminde yapılabileceğini anlatan Yener, "Sporu çok abartmamak lazım. Bir anda çok ciddi şekilde halter kaldırmak, 'kaslarım gelişsin' diye özellikle protein tozları veya hormonlarla ilgili takviye kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. Özellikle geç saatlerde yemek yemeyi de önermiyoruz. 'Saat 20.00'den sonra ağır yemeklerden kaçının' diye öğütlüyoruz." diye konuştu.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Yener, 20 yılda hem kardiyoloji hem kalp ve damar cerrahisi alanında Türkiye'de ve dünyada yeni tedavi yöntemlerinin geliştiğine değinerek, ilaç salınımlı stentler, balonlar veya kasıktan girilerek kapak değiştirme ameliyatlarının yapıldığını ifade etti.

Çok küçük kesilerden girerek de ameliyatlar yaptıklarına dikkati çeken Yener, 1 liralık madeni para büyüklüğündeki kesiden kasıktan girerek yaptıkları ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını sözlerine ekledi.

Ağrı Kesici Zararları ve Yan EtkileriAçıklama
Mide ve Sindirim SistemiÖzellikle NSAID grubu (ibuprofen vb.) ağrı kesiciler mide duvarına zarar vererek ülser, gastrit ve mide kanamalarına neden olabilir.
Böbrek ve Karaciğer HasarıUzun süreli ve yüksek doz kullanım böbrek fonksiyonlarını bozar ve karaciğer üzerinde toksik etki yapabilir.
Bağışıklık SistemiFazla kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
Bağımlılık ve ToleransVücut ilaçlara karşı tolerans geliştirerek daha yüksek dozlara ihtiyaç duyabilir, bu da bağımlılık riskini artırır.
Ağrı Kısır DöngüsüAşırı ağrı kesici kullanımı, migren gibi durumlarda daha şiddetli baş ağrılarına yol açarak "ağrı kesici baş ağrısı" dediğimiz bir kısır döngüye neden olabilir.
