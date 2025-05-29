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 | Emir Yücel

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

Kurban Bayramı, dini ve kültürel önemiyle bir araya gelmenin, paylaşmanın ve bereketin sembolüdür. Ancak, bu dönemde artan kırmızı et tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle mide-bağırsak problemleri, sindirim zorlukları ve kan şekeri dalgalanmaları gibi sorunlara yol açabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Hale Kocaoğlu, Kurban Bayramını sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri Tgrthaber.com ile paylaştı. İşte Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenmenin altın kuralları

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Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 14:28

Kurban Bayramı’nın bereketli sofraları, lezzetli et yemekleriyle dolarken, yanlış beslenme alışkanlıkları mide sorunlarından kan şekeri dengesizliklerine uzanan sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Hale Kocaoğlu,Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda, bayram coşkusunu sağlıklı yaşamla buluşturmanın sırlarını paylaştı.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

İşte doyasıya bir bayram için sağlıklı beslenmenin altın kuralları:

"BAYRAM SABAHINA HAFİF BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN"

Kurban etini sabah aç karna tüketmek mide asidini artırabilir. Güne, tam tahıllı ekmek, az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta ve bol yeşillik içeren hafif ve alıştığımız Türk kahvaltısıyla başlamak sindirim sistemini rahatlatır.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

Mutlaka et tüketmek isterseniz, küçük bir porsiyon haşlanmış veya ızgara et tercih edebilir, bunu da bol limonlu roka gibi yeşilliklerle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak etin yumuşak olması için en az birkaç saat dinlenmiş olmasına dikkat etmelisiniz.

"ET DEĞİL, "DENGESİ KAÇMIŞ BİR TABAK" RAHATSIZ EDER"

Kesimden hemen sonra etin sert yapıda olması sindirim zorluğu yaratabilir. Bu nedenle eti en az 12–24 saat dinlendirerek tüketmek hem pişirme hem sindirim açısından daha sağlıklı olacaktır.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

Bayram sofralarında genellikle etin miktarı ve çeşitliliği ön plandadır, ama yanına eşlik eden sebzeler, yeşillikler ve lif kaynakları ihmal edilir. Oysa tabağınızda renk ve çeşitlilik arttıkça, sindirim sisteminiz için ideal bir denge yakalamış olursunuz. Kırmızı et lif içermez. Lif eksikliği ise özellikle bayram döneminde kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

Bu nedenle etin yanında bol sebze, salata ve tam tahıllı ürünlere mutlaka yer verilmelidir. Et tüketimi sonrası yaşanabilen şişkinlik ve hazımsızlığı hafifletmek için zencefil, rezene, kimyon gibi bitkilerden destek alınabilir. Unutmayın, bayramda sağlıklı bir tabak, sadece etin kalitesiyle değil, yanındaki dengeyle ölçülür.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

"KIZARTMALARDAN KAÇININ, SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ SEÇİN"

Et yemeklerini hazırlarken kızartma ve kavurma gibi yağlı yöntemler yerine; haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

Etin kendi yağı yeterlidir, ilave yağ kullanımı yüksek bir kalori alımına neden olur.

"AŞIRI YAĞ VE TUZDAN KAÇININ"

Kurban etleri zaten görünmeyen yağ içerdiğinden, pişirme sırasında ilave yağ kullanılmamalı.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

Ayrıca, sakatatlar yüksek kolesterol içerdiğinden özellikle kalp-damar hastaları ve kolesterol problemi olan bireyler için sınırlı tüketilmelidir.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

"TATLI TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN, HAFİF ALTERNATİFLERE YÖNELİN"

Bayram ikramlarında sıkça yer alan şerbetli tatlılar ve hamur işleri yerine; sütlü tatlılar, meyve salataları ya da küçük porsiyonlarda bitter çikolata gibi hafif alternatifler tercih edilmelidir.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

"SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN"

Yeterli su içmek, sindirimi kolaylaştırır, vücuttaki toksinlerin atımına yardımcı olur ve genel sağlık açısından büyük önem taşır. Gün boyunca en az 1.5–2 litre su içilmelidir.

Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Uzman isim açıkladı: Eti sakın kızartmayın

"MUTLAKA HAREKET EDİN!"

Bayramlarda fiziksel aktivite genellikle azalır. Oysa ki yemek sonrası yapılacak 20–30 dakikalık yürüyüşler hem kan şekerini dengeler hem sindirime katkı sağlar. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

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