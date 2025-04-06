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 | Murat Makas

Küresel tehdit haline geldi, bilim insanları tedirgin! Maymun çiçeği virüsünün vücuttaki gizemi ortaya çıktı

Bilim insanları küresel tehdit olan Mpox (Maymun çiçeği) ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yeni araştırmalarda virüsün yayılışının detayları yer alırken gelecekte salgının daha da yayılacağına dikkat çekiliyor. Uzman isimler maymun çiçeğiyle ilgili araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 10:31

Koronavirüsten sonra dünyada çeşitli virüs ve hastalıkların tedirginliği oluştu. Afrika'nın kırsal kesimlerinde daha çok görülen maymun çiçeği virüsü tüm dünyayı tehdit eden yeni salgın türü. Bilim insanları maymun çiçeği hastalığıyla ilgili çeşitli araştırmalarını sürdürüyor. Mpox (Maymun çiçeği), çiçek hastalığına yakın bir viral hastalıktır ve ateş, şişmiş bezler, ağrılı cilt döküntülerine neden olur. Hayvanlardan insanlara yayılıyor ve geleneksel olarak sınırlı kırsal alanlarda kalıyor.

Küresel tehdit haline geldi, bilim insanları tedirgin! Maymun çiçeği virüsünün vücuttaki gizemi ortaya çıktı

Diğer benzer virüslerin aksine, mpox ilk enfeksiyon bölgesinin ötesine hızla geçerek vücutta yaygın ikincil döküntüler oluşturuyor. Çiçek hastalığına benzeyen bu şiddetli semptomlar, mpox'u diğer ilgili virüslerden ayırıyor ve endişelere sebep oluyor. Bilim insanları hastalığın gelecekte büyük bir risk oluşturacağına dikkat çekiyor.

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN SONUÇLAR

Bilim insanları başlangıçta mpox'un kişiden kişiye nadiren yayıldığına ve salgınların küçük gruplarla sınırlı olduğuna inanıyordu. Bu durum, 2022'de IIb klad adı verilen bir suşun aniden dünya çapında yetişkinleri enfekte etmeye başlamasıyla önemli ölçüde değişti. Surrey Üniversitesi'nde moleküler viroloji uzmanı olan Carlos Maluquer de Motes, "En son salgınlar, yakın temasın artık virüsün yayılmasının önemli bir yolu olduğunu gösteriyor. Bulaşma biçimindeki bu değişim, daha uzun bulaşma zincirlerine ve kalıcı salgınlara yol açıyor" dedi. Bu suş, genital bölge gibi enfeksiyon bölgelerinde doğrudan birincil döküntüler oluşturarak, virüsün ikincil döküntülerin gelişmesini beklemeden insanlar arasında daha hızlı yayılmasına olanak sağladı. Enfeksiyonlar arasındaki süreyi kısaltarak, mpox daha uzun bulaşma zincirleri oluşturdu.

Küresel tehdit haline geldi, bilim insanları tedirgin! Maymun çiçeği virüsünün vücuttaki gizemi ortaya çıktı

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN YAYILIŞI

Mpox'un yayılmasını sağlayan temel faktörlerden biri, insan enfeksiyonu sırasında oluşan genetik mutasyonlardır. Aol.com'da yer alan detaylarda geleneksel olarak stabil kabul edilen mpox virüsleri artık insanlarda doğal olarak bulunan APOBEC3 adı verilen enzimlere temas ediyor. Vücutta mpox enzimlerin mutasyonuna karşı koyuyor ve onlardan doğal olarak yararlanıyor. Dr. Maluquer de Motes potansiyel risk vurgusu yaparak, "Bu virüsler, insan vücudundaki enzimler tarafından yönlendirilen ve viral özellikleri değiştirebilecek belirli genetik mutasyonları biriktiriyor gibi görünüyor. Bu virüsler aramızda ne kadar uzun süre dolaşırsa, bu mutasyonların mpox'un insanlara uyum sağlamasına yardımcı olma şansı o kadar yüksek olur." diyor.

Küresel tehdit haline geldi, bilim insanları tedirgin! Maymun çiçeği virüsünün vücuttaki gizemi ortaya çıktı

Bilim insanlarını daha da endişelendiren bulgu salgınların artık bilinen dört mpox kladını da içermesidir. Küresel olarak baskın olan IIb kladları esas olarak cinsel ağlar aracılığıyla yayılırken, Ia, Ib ve IIa kladlarının son salgınları da kişiden kişiye sürekli bulaştırıyor. Bu değişim, özellikle geçmişteki çiçek aşılarından kaynaklanan bağışıklığın azaldığı bölgelerde, insan-virüs etkileşimlerinde daha geniş çaplı değişiklikler olduğunu gösteriyor.
Tarihsel olarak daha yüksek ölüm oranlarıyla ilişkilendirilen daha saldırgan klad I virüsleri artık daha hafif kladlarla doğrudan rekabet ediyor. Bu rekabet, virüsün daha fazla adapte olması için fırsatlar oluşturuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Maymun çiçeği vücutta ilk nerede çıkar?
Maymun çiçeği (MPOX) hastalığında döküntüler, ilk belirtilerin gözlenmeye başlanmasından itibaren 1-5 gün aralığında görülür. Çoğunlukla ilk döküntüler yüz bölgesinde gözlenir. Ardından vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bazı hastalarda genital bölge, gözler ve ağız içi mukozada da lezyonlar görülebilir.
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#Sağlık
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